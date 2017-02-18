Во время награждения призеров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы перепутали и не сумели с первого раза включить гимн России. Комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев решил взять дело в свои руки и заставил российских биатлонистов спеть гимн.
Источник — Sport.ua
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где то так-https://www.youtube.com/watch?v=0o0p5Z5WgWw
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