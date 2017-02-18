Хохфильцен-2017. Стартовые составы масс-стартов

Завтра, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене состоятся две гонки с массовым стартом в рамках чемпионата мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины (12:30)
13. Юлия Джима
20. Анастасия Меркушина
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Масс-старт. Мужчины (15:45)
20. Сергей Семенов
25. Дмитрий Пидручный
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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