Хохфильцен-2017. Стартовые составы масс-стартов

А ты сам-то, "анасзащок", украинец?

не ну писец!"культурный ватан" пошел!)))это о ней,о s_u_g_s, было написано-"Светы...

Культурно? Ну, если у украинцев, таких как ты, такая культура.... Сразу, сразу тебе верю, что ты ...

Шизік, ну що ти ліпиш, твоя домення зона на лента.сру....А для таких імбіцилів як ти, внизу сайту...

"ватан" отошел от пьяного угара?опохмел нужен?ты скажи "существо" вышлю тебе ...