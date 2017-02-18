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Хохфильцен-2017. Стартовые составы масс-стартов

Четверо представителей Украины выйдут на старт

  • 18.02.2017 22:04
  • 875 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua
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Завтра, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене состоятся две гонки с массовым стартом в рамках чемпионата мира по биатлону.

Масс-старт. Женщины (12:30)
13. Юлия Джима
20. Анастасия Меркушина

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Масс-старт. Мужчины (15:45)
20. Сергей Семенов
25. Дмитрий Пидручный

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Seroga
    online
    Seroga, 18.02.2017 23:02
    +1
    Завтра у мужиков знатная заруба будет - злой Фуркад, россияне на подъеме, у норгов последний шанс на приличие... Но думаю, что хладнокровие Фуркада будет решающим... И надеюсь, что Меркушина и Джима на двоих минимум бронзу сообразят...
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    Disiny2
    online
      Disiny2, 18.02.2017 23:19
    0
    Джима должна выстрелить! Судя как складывается для Юли этот сезон одна гонка будет идеальной, верю что именно масс-старт на ЧМ
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