Хохфильцен-2017. Масс-старты. LIVE

Двумя гонками с массовым стартом завершается чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
В каждую из гонок пробились по два представителя Украины, поэтому нам будет за кого поболеть в заключительный день соревнований.
Женская гонка начнется в 12:30, мужская – в 15:45.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию! Болеем вместе!
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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