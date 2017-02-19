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Хохфильцен-2017. Масс-старты. LIVE

Текстовая онлайн-трансляция заключительных гонок на чемпионате мира по биатлону

  • 19.02.2017 10:18
  • 753 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Двумя гонками с массовым стартом завершается чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

В каждую из гонок пробились по два представителя Украины, поэтому нам будет за кого поболеть в заключительный день соревнований.

Женская гонка начнется в 12:30, мужская – в 15:45.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию! Болеем вместе!

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 19.02.2017 10:55
    +1
    Будемо надіятись що в наших дівчат на рубежі все складеться як треба.
    Семенов також може принестиСюрприз....Удачі
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    dniprovskij
    dniprovskij, 19.02.2017 10:57
    0
    Удачи дивчатам,где стартоые составы?
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