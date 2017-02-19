Хохфильцен-2017. Масс-старты. LIVE

У каждого бывают ошибки. Но таком уровне нельзя столько мазать.5 место это максимум для Украины в...

Ну який Рінкон? він жирний і ледачий алкоголік, тоді коли він грав то були найгірші роки Динамо в...

значит за сборную тоже не сыграет

САШО собирай своих друзей и давай в Винницу, Только НИВА, только победа

Трактор, 19.02.2017 11:07 -1King King, 19.02.2017 10:50Трактор, 19.02.2017 10:47King King, 19.02....

соупадєніє ? недумау!

-"Или ты сам знаешь кто ты "существо" 14 республик это признали в Беловежской пуще...

сосии? Да хз может он и представитель этой сосии,это надо у него спрашивать