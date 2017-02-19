Лаура Дальмайер выигрывает пятую золотую медаль чемпионата мира

Чемпионат мира в Хохфильцене – бенефис Лауры Дальмайер. Пока все остальные конкурентки выступают на «четверку», немка методично собирает «золото».
Уже после первой стрельбы из пелотона выделилась группа из 4-6 биатлонисток, которые шли друг за дружкой и поочередно сменяли друг друга во главе гонки. Выделялась американка Сюзан Данкли, которая стреляла заметно быстрее всех, а еще и без промахов. После каждой стрельбы Данкли вырывалась вперед на 5-7 секунд, но ее методично догоняли преследовательницы.
Так было и после финальной стрельбы, когда американка ушла на круг с преимуществом в пять секунд, но для Лауры этот интервал – смех. Уже к середине последнего круга немка вышла вперед и примчалась к своей очередной победе.
Данкли заслуженно стала второй. А за третью позицию развернулась нешуточная борьба, отрадно, что на медаль претендовала и Джима, которая промазав на первом огневом рубеже, дальше была предельно точна и быстра. Юля ушла со стрельбища третьей, но позади в нескольких секундах были Коукалова, Дорин-Абер, Макаряйнен и Тея Грегорин. Согласитесь, элита. В итоге сначала Габи обошла Юлю, а затем и Кайса, которая по пути «съела» чешку. Ну а перед самым финишем Джима отдала пятое место Грегорин. В итоге, шестое место для украинки.
Анастасия Меркушина на рубежах работала по сценарию Джимы 1+0+0+0, но скорости Насти заметно не хватает, в итоге 14-е место, что для дебютанта чемпионата мира можно назвать успехом.
Масс-старт. Женщины
1. Лаура Далмайер (0+0+0+0) 33:13.8
2. Сьюзан Данкли (0+0+0+0) +4.6
3. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0) +20.1
...
6. Юлия Джима (0+1+0+0) +24.4
14. Анастасия Меркушина (1+0+0+0) +1:28.7
Источник — Sport.ua
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Юля розумниця, програти ракеті Макарайнен 4 сек. дорогогоВарто А Меркушина без варіантів королева вогневогоРубежу, їй підтягнути трошки швидкість, ціни не буде....Молодці
Если не в призах, то всё равно 4 или 6 место, а ведь могла стать на другую дорожку и устроить фотофиниш...
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
Если не в призах, то всё равно 4 или 6 место, а ведь могла стать на другую дорожку и устроить фотофиниш...
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
Доротея Вирер теряет палку и устраивает затор
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И я надеюсь!!!!!
Ещё Лена с Валей поймают свою форму, остальные девчёнки подтянутся и сдеделают в следующем сезоне компанию Далмайерши
Падение Тея Грегорин
А также применим ли к этому случаю, применяемый здесь ранее украинский термин "просрала"?
Медальная церемония награждения женского масс-старта
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