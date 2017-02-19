Лаура Дальмайер выигрывает пятую золотую медаль чемпионата мира

Чемпионат мира в Хохфильцене – бенефис Лауры Дальмайер. Пока все остальные конкурентки выступают на «четверку», немка методично собирает «золото».

Уже после первой стрельбы из пелотона выделилась группа из 4-6 биатлонисток, которые шли друг за дружкой и поочередно сменяли друг друга во главе гонки. Выделялась американка Сюзан Данкли, которая стреляла заметно быстрее всех, а еще и без промахов. После каждой стрельбы Данкли вырывалась вперед на 5-7 секунд, но ее методично догоняли преследовательницы.

Так было и после финальной стрельбы, когда американка ушла на круг с преимуществом в пять секунд, но для Лауры этот интервал – смех. Уже к середине последнего круга немка вышла вперед и примчалась к своей очередной победе.

Данкли заслуженно стала второй. А за третью позицию развернулась нешуточная борьба, отрадно, что на медаль претендовала и Джима, которая промазав на первом огневом рубеже, дальше была предельно точна и быстра. Юля ушла со стрельбища третьей, но позади в нескольких секундах были Коукалова, Дорин-Абер, Макаряйнен и Тея Грегорин. Согласитесь, элита. В итоге сначала Габи обошла Юлю, а затем и Кайса, которая по пути «съела» чешку. Ну а перед самым финишем Джима отдала пятое место Грегорин. В итоге, шестое место для украинки.

Анастасия Меркушина на рубежах работала по сценарию Джимы 1+0+0+0, но скорости Насти заметно не хватает, в итоге 14-е место, что для дебютанта чемпионата мира можно назвать успехом.

Масс-старт. Женщины

1. Лаура Далмайер (0+0+0+0) 33:13.8

2. Сьюзан Данкли (0+0+0+0) +4.6

3. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0) +20.1

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6. Юлия Джима (0+1+0+0) +24.4

14. Анастасия Меркушина (1+0+0+0) +1:28.7