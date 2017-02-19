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Лаура Дальмайер выигрывает пятую золотую медаль чемпионата мира

Триумф немки в масс-старте, Джима попала в «цветы»

  • 19.02.2017 13:20
  • 2111 просмотров
  • 10 комментария
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DPA. Лаура Дальмайер
© DPA. Лаура Дальмайер

Чемпионат мира в Хохфильцене – бенефис Лауры Дальмайер. Пока все остальные конкурентки выступают на «четверку», немка методично собирает «золото».

Уже после первой стрельбы из пелотона выделилась группа из 4-6 биатлонисток, которые шли друг за дружкой и поочередно сменяли друг друга во главе гонки. Выделялась американка Сюзан Данкли, которая стреляла заметно быстрее всех, а еще и без промахов. После каждой стрельбы Данкли вырывалась вперед на 5-7 секунд, но ее методично догоняли преследовательницы.

Так было и после финальной стрельбы, когда американка ушла на круг с преимуществом в пять секунд, но для Лауры этот интервал – смех. Уже к середине последнего круга немка вышла вперед и примчалась к своей очередной победе.

Данкли заслуженно стала второй. А за третью позицию развернулась нешуточная борьба, отрадно, что на медаль претендовала и Джима, которая промазав на первом огневом рубеже, дальше была предельно точна и быстра. Юля ушла со стрельбища третьей, но позади в нескольких секундах были Коукалова, Дорин-Абер, Макаряйнен и Тея Грегорин. Согласитесь, элита. В итоге сначала Габи обошла Юлю, а затем и Кайса, которая по пути «съела» чешку. Ну а перед самым финишем Джима отдала пятое место Грегорин. В итоге, шестое место для украинки.

Анастасия Меркушина на рубежах работала по сценарию Джимы 1+0+0+0, но скорости Насти заметно не хватает, в итоге 14-е место, что для дебютанта чемпионата мира можно назвать успехом.

Масс-старт. Женщины
1. Лаура Далмайер (0+0+0+0) 33:13.8
2. Сьюзан Данкли (0+0+0+0) +4.6
3. Кайса Макаряйнен (1+0+0+0) +20.1
...
6. Юлия Джима (0+1+0+0) +24.4
14. Анастасия Меркушина (1+0+0+0) +1:28.7

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 19.02.2017 13:28
    +6
    Дальмає королеваБіатлону, а Фуркад король і другихТаких немає
    Юля розумниця, програти ракеті Макарайнен 4 сек. дорогогоВарто А Меркушина без варіантів королева вогневогоРубежу, їй підтягнути трошки швидкість, ціни не буде....Молодці
    Ссылка
    toli0808
    online
      toli0808, 19.02.2017 13:30
    +3
    Очень нравится характер Юли!!!!
    Если не в призах, то всё равно 4 или 6 место, а ведь могла стать на другую дорожку и устроить фотофиниш...
    МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
    Ссылка
    pepik70
    online
    pepik70, 19.02.2017 13:34
    +4
    toli0808, 19.02.2017 13:30
    Очень нравится характер Юли!!!!
    Если не в призах, то всё равно 4 или 6 место, а ведь могла стать на другую дорожку и устроить фотофиниш...
    МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
    Вот поэтому она еще до сих пор не королева как писал предыдущий. Надеюсь в следующем сезоне Юля психологически будет более готова потому как все остальное имеет в избытке.
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 19.02.2017 13:43
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=dOASoOxvQiA&feature=youtu.be
    Доротея Вирер теряет палку и устраивает затор
    Ссылка
    toli0808
    online
      toli0808, 19.02.2017 13:44
    +4
    pepik70, 19.02.2017 13:34
    ------------------------------------------
    И я надеюсь!!!!!
    Ещё Лена с Валей поймают свою форму, остальные девчёнки подтянутся и сдеделают в следующем сезоне компанию Далмайерши
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 19.02.2017 13:48
    +4
    Джима сьогодні на трасі програла Дальмаєр меньшеСекунди А Дорен Абер програла Юлі 7 сек. Данклі 25 сек. Домрачова 35 сек. Акімова 45 сек. Шевальє 1.хв.3 секунди....Швидкість прекрасна.
    Ссылка
    ding01
      ding01, 19.02.2017 13:50
    0
    хорошая гонка для наших девушек но что б бороться за медали нужно стрелять чисто!
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 19.02.2017 13:55
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=81RU_YpehSo&feature=youtu.be
    Падение Тея Грегорин
    Ссылка
    slav_selev
    online
    slav_selev, 19.02.2017 13:59
    -16
    Я стесняюсь спросить - а этично ли будет в свете предыдущего гопакирования в подобной ситуации поблагодарить Финляндию, Чехию и Словакию?
    А также применим ли к этому случаю, применяемый здесь ранее украинский термин "просрала"?
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 19.02.2017 14:13
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=cmIRmxcLOpk&feature=youtu.be
    Медальная церемония награждения женского масс-старта
    Ссылка
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