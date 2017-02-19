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Сьюзан ДАНКЛИ: «Это огромный успех для всех нас!»

Американская биатлонистка стала второй на чемпионате мира в Хохфильцене

  • 19.02.2017 14:54
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На чемпионате мира в Хохфильцене американская биатлонистка Сьюзан Данкли вслед за Лаурой Далмайер стала второй на масс-старте среди женщин. После гонки Данкли пообщалась с корреспондентом Sport.ua.
 
- Прекрасные впечатления! У нас была удачная неделя, в течение которой и мужчины, и женщины показали хороший результат. Мы долго тренировались и шли к этому.
 
- Вы чисто отстреляли, но было ли тяжело сражаться с Лаурой в скорости?
- Да, он очень быстрая. Она быстрая, сильная и показывает хорошие результаты под давлением. Лаура обогнала меня и у меня не было достаточной скорости, чтобы сражаться с ней. Я не понимала, насколько далеко от меня преследователи, поэтому мне необходимо было показать все свои наилучше качества, чтобы не подпустить конкурентов ближе.
 
- Что значит для вас эта серебряная медаль?
- Это огромный успех для всех нас. Для команды, для тренеров и для других людей, которые верили в меня, которые верили в то, что это возможно.
 
- После этого чемпионата мира американцы полюбят биатлон еще больше?
- Я на это надеюсь (смеется - Авт.).


 

Источник — Sport.ua

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