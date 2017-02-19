На чемпионате мира в Хохфильцене американская биатлонистка Сьюзан Данкли вслед за Лаурой Далмайер стала второй на масс-старте среди женщин. После гонки Данкли пообщалась с корреспондентом Sport.ua.

- Прекрасные впечатления! У нас была удачная неделя, в течение которой и мужчины, и женщины показали хороший результат. Мы долго тренировались и шли к этому.

- Вы чисто отстреляли, но было ли тяжело сражаться с Лаурой в скорости?

- Да, он очень быстрая. Она быстрая, сильная и показывает хорошие результаты под давлением. Лаура обогнала меня и у меня не было достаточной скорости, чтобы сражаться с ней. Я не понимала, насколько далеко от меня преследователи, поэтому мне необходимо было показать все свои наилучше качества, чтобы не подпустить конкурентов ближе.

- Что значит для вас эта серебряная медаль?

- Это огромный успех для всех нас. Для команды, для тренеров и для других людей, которые верили в меня, которые верили в то, что это возможно.

- После этого чемпионата мира американцы полюбят биатлон еще больше?

- Я на это надеюсь (смеется - Авт.).





