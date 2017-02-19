Украинка Анастастия Меркушина финишировала 14-й на масс-старте в Хохфильцене, а после гонки чемпионата мира пообщалась с корреспондентом Sport.ua.

- Это твой первый масс-старт в жизни, переживала?

- Конечно, переживала! Как преодолела волнение? Как обычно (смеется - Авт.).

- 14-е место для дебюта - это очень хорошо...

- Неплохо, я осталась довольна. Задачи всегда максимальны, но «маємо, що маємо».

- На дебютном чемпионате мира ты дважды была в «десятке», заняла 14-е место в масс-старте, взяла «серебро»... Про такой дебют можно только мечтать?

- У меня нет слов, я не ожидала таких результатов! Я действительно счастлива! Пока не могу сказать, что чувствую себя, как рыба в воде, еще много работы предстоит, но я готовилась к этому вместе с тренерами. С 15-ти лет мы сделали план на всю мою последующую жизнь, так что это всё спланировано и так должно быть.

- Сейчас будет отдых и можно будет отдохнуть перед далекой поездкой в Корею?

- Да, я наконец-то еду домой... Уже так соскучилась и так хочу домой... Сегодня все мысли только про дом были.





