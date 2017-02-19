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Анастасия МЕРКУШИНА: «Я действительно счастлива!»

Украинская биатлонистка подвела итоги своих выступлений на чемпионате мира по биатлону

  • 19.02.2017 15:38
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина
Украинка Анастастия Меркушина финишировала 14-й на масс-старте в Хохфильцене, а после гонки чемпионата мира пообщалась с корреспондентом Sport.ua.
 
- Это твой первый масс-старт в жизни, переживала?
- Конечно, переживала! Как преодолела волнение? Как обычно (смеется - Авт.).
 
- 14-е место для дебюта - это очень хорошо...
- Неплохо, я осталась довольна. Задачи всегда максимальны, но «маємо, що маємо».
 
- На дебютном чемпионате мира ты дважды была в «десятке», заняла 14-е место в масс-старте, взяла «серебро»... Про такой дебют можно только мечтать?
- У меня нет слов, я не ожидала таких результатов! Я действительно счастлива! Пока не могу сказать, что чувствую себя, как рыба в воде, еще много работы предстоит, но я готовилась к этому вместе с тренерами. С 15-ти лет мы сделали план на всю мою последующую жизнь, так что это всё спланировано и так должно быть.
 
- Сейчас будет отдых и можно будет отдохнуть перед далекой поездкой в Корею?
- Да, я наконец-то еду домой... Уже так соскучилась и так хочу домой... Сегодня все мысли только про дом были.


 

Источник — Sport.ua

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