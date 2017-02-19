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Кайса МАКАРЯЙНЕН: «Я была сверхмотивирована для этой медали»

Бронзовый призер масс-старта в Хохфильцене дала свой комментарий по завершению гонки

  • 19.02.2017 15:44
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Кайса МАКАРЯЙНЕН: «Я была сверхмотивирована для этой медали»

Бронзовый призер женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону Кайса Макаряйнен дала свой краткий комментарий корреспонденту Sport.ua.

«Взять в медаль в последней гонке турнира – очень важно для меня. Я очень счастлива завоевать эту медаль. Да, у меня были ошибки, но я все же на подиуме. Сегодня у меня была стрельба лучше, чем обычно.

На последнем круге я поверила, что смогу обойти Коукалову и включила свою максимальную скорость. Была удивлена, когда увидела, что Габриэла устала в конце гонки.

Я была сверхмотивирована для того, чтобы взять эту медаль!

После того, как проходил этот чемпионат, эта бронза – огромное достижение для меня».

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена

Источник — Sport.ua

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