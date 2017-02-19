Хохфильцен. Симон Шемпп выиграл масс-старт, украинцы в конце протокола

В австрийском Хохфильцене закончилась гонка с массовым стартом у мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
1. Симон Шемпп (0+0+0+0) 35:38.3
2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+1) +9.0
3. Симон Эдер (0+0+0+0) +10.1
...
25. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +1:56.6
27. Сергей Семенов (1+1+0+2) +2:09.7
Источник — Sport.ua
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Решающая стрельба и финиш мужского масс-старта
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