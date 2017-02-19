Дмитро ПІДРУЧНИЙ: «Гонка мені сподобалась усім, крім стрільби»

Український спортсмен Дмитро ПІДРУЧНИЙ поділився враженнями від останньої гонки чемпіонату світу у Хохфільцені — мас-старту.

— Напевно, треба відпочити? Трохи накопичилась уже втома...

— Швидше за все, загальна психологічна втома. Фізично бігти було сьогодні дуже класно, мені сподобалася гонка в плані ходу, як я працював. Віндіш, звісно, не може додати, а бере й закриває всі ходи. Я по дальньому — той мене закриває, я в ближній — закриває.

— Як траса сьогодні була?

— Траса сьогодні набагато краща, ніж вчора. І більш жорстка, і лижі сьогодні летіли, можна сказати, дуже класно працювали. Гонка мені сподобалась усім, крім стрільби. Звичайно, така стрільба нікуди не годиться на такому високому рівні.

— Ще один чемпіонат світу додає досвіду, будь-який результат — це результат. Відповідно, це привід для аналізу...

— Звичайно, досвід набирається. З кожним роком в мене, як я вважаю, є якийсь прогрес і на чемпіонатах світу, і взагалі, вже більш впевнено себе почуваю.

— Відпочивай, побачимось у Кореї...

— Дякую за підтримку.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена