Дмитро ПІДРУЧНИЙ: «Гонка мені сподобалась усім, крім стрільби»

Український спортсмен Дмитро ПІДРУЧНИЙ поділився враженнями від останньої гонки чемпіонату світу у Хохфільцені — мас-старту.
— Напевно, треба відпочити? Трохи накопичилась уже втома...
— Швидше за все, загальна психологічна втома. Фізично бігти було сьогодні дуже класно, мені сподобалася гонка в плані ходу, як я працював. Віндіш, звісно, не може додати, а бере й закриває всі ходи. Я по дальньому — той мене закриває, я в ближній — закриває.
— Як траса сьогодні була?
— Траса сьогодні набагато краща, ніж вчора. І більш жорстка, і лижі сьогодні летіли, можна сказати, дуже класно працювали. Гонка мені сподобалась усім, крім стрільби. Звичайно, така стрільба нікуди не годиться на такому високому рівні.
— Ще один чемпіонат світу додає досвіду, будь-який результат — це результат. Відповідно, це привід для аналізу...
— Звичайно, досвід набирається. З кожним роком в мене, як я вважаю, є якийсь прогрес і на чемпіонатах світу, і взагалі, вже більш впевнено себе почуваю.
— Відпочивай, побачимось у Кореї...
— Дякую за підтримку.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена
Автор — Даша Одарченко, Sport.ua
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