Юрай САНИТРА: «Подтвердим наш прогресс на последних этапах Кубка мира»

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай САНИТРА подвел итоги чемпионата мира в Хохфильцене и рассказал о предстоящей работе команды.

— Юрай, к сожалению, не получилась последняя гонка. Подытожьте выступления нашей мужской команды на этой чемпионате мира...

— Коротко о сегодняшней гонке. Не получилось так, как хотели ребята и я. Хотел показать в конце хороший результат, но ушла концентрация, это сказалось на стрельбе. Уже в начале, если кто-то сделал один промах лежа, не было шансов догонять соперников.

О чемпионате могу сказать, что хороший результат. Очень близко к подиуму в индивидуальной гонке был Сергей Семенов. Эстафету пробежали неплохо, шестая позиция. Учитывая состояние команды перед чемпионатом мира, это неплохой результат. Я особенно доволен тем, что ребята хорошо работают ногами. Со стрельбой могло получиться лучше. Но работаем вместе девять месяцев, это короткое время, чтобы можно было сказать, что все сделано. Думаю, команда может спокойно готовиться к Олимпийским играм. Нужно еще сделать большую конкуренцию в команде, и сможем хорошо подготовиться к Олимпиаде. Команда молодая, она может еще прогрессировать.

— В трех заключительных этапах сезона какие задачи будут стоять перед ребятами?

— Конец этого сезона будет тяжелым, потому что много времени потеряем на дорогу. Нам нужно ехать в Корею, потом обратно в Финляндию, потом еще в Норвегию. Это будет тяжело, но думаю, еще на этой неделе что-то потренируем индивидуально — и покажем на последних этапах Кубка мира хорошие результаты для того, чтобы подтвердить прогресс, который ребята показали в декабре и январе.

— Желаю хорошо отдохнуть — и с новыми силами завершить сезон...

— Спасибо. Принесем еще какую-то радость нашим болельщикам.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена