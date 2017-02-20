Венесуэльского лыжника не пустили на чемпионат мира

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано был задержан по пути на чемпионат мира в Лахти из-за подозрения в контрабанде наркотиков.
Солано был задержан в аэропорту Парижа и помещен в следственный изолятор, где провел пять дней. Позднее спортсмен был отправлен на родину.
Он ехал на чемпионат мира, в Париже у него была пересадка по пути в Швецию. Там полиция задержала Адриана.
— У него с собой было всего 20 евро, не было кредитной карты. Это вызвало подозрение. Он рассказал, что собирается выступать на лыжном чемпионате мира. На что в полиции лишь рассмеялись и сказали, что он родом из страны, где даже снега нет.
Они заподозрили его в контрабанде наркотиков, только потому, что он чернокожий и родом из Венесуэлы. Думаю, это расизм. Они провели досмотр в поисках наркотиков. Потом спросили, не террорист ли он.
Еще раз попробовать отправиться в Лахти он может. Первый перелет был достаточно дорогим, на второй денег у нас нет, – рассказал его партнер по команде Сезар Баэна.
Источник — Сегодня Спорт
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