Венесуэльского лыжника не пустили на чемпионат мира

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано был задержан по пути на чемпионат мира в Лахти из-за подозрения в контрабанде наркотиков.

Солано был задержан в аэропорту Парижа и помещен в следственный изолятор, где провел пять дней. Позднее спортсмен был отправлен на родину.

Он ехал на чемпионат мира, в Париже у него была пересадка по пути в Швецию. Там полиция задержала Адриана.

— У него с собой было всего 20 евро, не было кредитной карты. Это вызвало подозрение. Он рассказал, что собирается выступать на лыжном чемпионате мира. На что в полиции лишь рассмеялись и сказали, что он родом из страны, где даже снега нет.

Они заподозрили его в контрабанде наркотиков, только потому, что он чернокожий и родом из Венесуэлы. Думаю, это расизм. Они провели досмотр в поисках наркотиков. Потом спросили, не террорист ли он.

Еще раз попробовать отправиться в Лахти он может. Первый перелет был достаточно дорогим, на второй денег у нас нет, – рассказал его партнер по команде Сезар Баэна.