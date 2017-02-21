Медаль женской эстафеты, американские сенсации и немецкий триумф

В австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону, который выдался довольно тяжелым для всех команд. Тем не менее, на фоне провалов лидеров отрадно, что наша женская эстафетная команда «держит марку» и вновь порадовала болельщиков отличной гонкой и «серебряной» медалью.

Sport.ua подводит итог завершившегося турнира, вспоминает приятные и не очень моменты.

Начнем с приятного. Медаль. Да, мы завоевали очередную медаль в женской эстафете, и это, в принципе, не должно никого удивлять. Но то, как складывался турнир, формирование нашего состава и финальный этап гонки – это просто грандиозная победа над собой, не говоря уже про соперников.

Признаюсь, с опаской ожидалась эта гонка. Лидеры сборной на протяжении сезона не радовали нас медалями и «бронза» женской команды в Поклюке так и оставалась единственной. Не верили в команду и букмекеры, осторожничали в прогнозах тренерский штаб и специалисты.

Но наши девушки в очередной раз доказали, что они «могут, когда захотят»! Вся команда ровно прошла свою гонку, и если б не некоторые технические заминки, то результат мог бы быть не таким «валидольным».

Финальный круг Елены Пидгрушной, которая весь сезон проигрывала скоростью своим соперницам, показал, что есть еще «порох»! Ну а то, как Лена просто проехала соперниц на спуске – заслуга наших сервисменов! Им также нужно сказать спасибо!

В общем, смотрим еще раз:







Совсем не порадовала мужская сборная. Шестое место в эстафете стало если не разочарованием, то неожиданностью. Все-таки наша мужская четверка в этом сезоне все три гонки занимала место сразу за подиумом, и, учитывая проблемы соперников, была надежда на обмен «деревянной» медали на что-то более увесистое. К сожалению, чуда не произошло, в итоге только шестые.

И если б не пятое место Сергея Семенова, то выступление мужской команды можно было бы назвать абсолютно провальным.

Приятным открытием чемпионата стала Анастасия Меркушина, которая не затерялась в когорте мировых лидеров и активно набирала кубковые очки, завоевав даже место в масс-старте.

Чего-то вечно не хватало Юлии Джиме. Обиднее всего стал «самострел» в индивидуальной гонке, когда штрафная минута из-за технической ошибки лишила украинку медали чемпионата мира. И вновь начались разговоры о финансировании, помощи государства и т.д., и т.п.

Аналогично с Семеновым, если б Пидгрушная не вытащила бы эстафету, то и ее выступление на чемпионате можно было бы оценить на «тройку», если не ниже. 34-е место в спринте, пропуск гонки преследования и непопадание в масс-старт. 10-е место в индивидуальной гонке, но два промаха – согласитесь, не то, чего ждешь от одного из лидеров команды.

Кстати, наши неурядицы откровенно меркнут с проблемами других команд. Чего стоит только провал сборной Норвегии. Три «серебра» Бё и «бронза» Бьорндалена – откровенный провал лидеров мирового биатлона. Конечно, для Короля его медаль будет историческим успехом, но в целом команда выступила очень плохо.

Разочаровал и Фуркад, явно не добравший «своего» «золота» на этом чемпионате. Всего одна личная победа для обладателя Большого хрустального глобуса этого сезона - явно не тот результат, на который он рассчитывал.

Также неудачно выступили лидеры других сборных, та же Доротея Вирер, или Дорин-Абер.

Габриэла Коукалова как могла навязывала борьбу Лауре Дальмайер, но ограничилась лишь одним «золотом», «серебром» и «бронзой».

Конечно, успех сборной Германии – это фантастика! 8 медалей, из которых 7 «золотых». Не скоро кто-то сможет превзойти это достижение. По крайней мере, в следующие лет пять точно.





Две медали сборной США (Бэйли и Данкли) – это также феноменально. В стране, где биатлон считается аматорским видом спорта, эти медали исторические!

А были еще склоки Фуркада и россиян, скандал со сборной Казахстана, неправильный российский гимн на награждении, отказ Джимы от интервью и многое другое.

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