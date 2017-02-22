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ЮЧМ 2017. Стартовые составы индивидуальных гонок у юношей и девушек

Сегодня в Словакии пройдут индивидуальные гонки

  • 22.02.2017 08:24
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22 февраля в словацком Осрбли состоятся две индивидуальные гонки у юношей и девушек в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.

Индивидуальная. Юноши (12:00)
5. Сергей Телень
46. Александр Пономаренко
73. Владислав Романчич
92. Виталий Демиденко

Индивидуальная. Девушки (15:00)
19. Кристина Дмитренко
51. Любовь Кипяченкова
59. Оксана Коваленко
92. Екатерина Свинаренко

Источник — Федерация биатлона Украины

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