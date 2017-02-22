ЮЧМ 2017. Результаты индивидуальной гонки у юношей

На стартовавшем сегодня в Осрбли юниорском чемпионате мира первыми на старт вышли юноши, принимавшие участие в индивидуальной гонке. Обладателем дебютного золота чемпионата стал канадец Лео Гранбуа, ставший единственным из 101-го участника, закрывшим все мишени. Он чуть больше чем на минуту опередил россиянина Саида Каримулла Халили и немца Данилу Ритмюллера.
Лучший результат среди украинцев показал Сергей Телень, который с пятью штрафами на огневых рубежах финишировал 19-м. Остальные ребята промахивались еще больше и итоговый результат получился ниже: Александр Пономаренко – 46-й, Виталий Демиденко - 89-й.
1. Лео Гранбуа (0+0+0+0) 32:56.6
2. Саид Каримулла Халили (1+0+1+1) +1:14.9
3. Данила Ритмюллер (2+1+0+0) +1:21.5
...
19. Сергей Телень (1+1+2+1) +4:36.6
46. Александр Пономаренко (3+1+4+0) +7:13.7
89. Виталий Демиденко (4+3+1+4) +14:04.8
Владислав Романчич (1+2+3) - не финишировал
Источник — Федерация биатлона Украины
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