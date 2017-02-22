Анастасия МЕРКУШИНА: Если с утра увижу белого пса, значит - все хорошо

После чемпионата мира, проходившего в Хохфильцине с 9 по 19 февраля, двадцатидвухлетняя дебютантка мирового первенства Анастасия Меркушина вернулась домой, в Тернополь, с серебряной наградой, завоеванной вместе с коллегами по команде в эстафете. Настя рассказала о том, как ей бежалось на третьем этапе серебряной эстафеты, о приметах, о белом псе, как символе надежды, и передала привет болельщикам.

— Предполагала ли ты, что будешь бежать четвертый этап или думала, что пока на чемпионате мира не стоит? Или просто придерживалась того, что скажут тренеры?

—Тренеры обсуждали такой вариант для меня четвертого этапа: бежать, не бежать. Но я сама лично посчитала себя неготовой на психологическом уровне выйти на четвертый этап. Но если бы мне сказали: «Настя, надо!», значит пошла бы.

— Как ты себя чувствовала на третьем этапе на чемпионате мира? В этом сезоне у тебя 2 раза был четвертый этап и по разу первый и третий. Какой этап тебе комфортней?

— Я понимала, что либо третий, либо четвертый побегу, потому что девочки уже получили свои этапы и застолбили за собой. У нас бывает меняется поочередность, но, в принципе, эстафета распределена. Мне нравится третий этап. Хотя нагрузка идет колоссальная, часто тут сильные спортсмены бегут, но это не последний этап, когда от тебя зависит все, но это тот этап, после которого исправить что-то уже сложно. Его надо идти на максимуме. Обычно на второй этап выставляют слабого спортсмена, а у нас ставят более сильного – такая тактика, чтобы, если не дай Бог какие-то ошибки, то наверстать. На третьем этапе идет борьба «ноздря в ноздрю», грубо говоря. Тут идет притирка между лидерами. Наверное, в этом сложность этапа, а с другой стороны, он не последний. Думаю, третий этап – один из самых интересных.

— Ты умеешь держать бой и бороться до последнего, поэтому тебе, наверное, любой этап подойдет?

— Это у меня от мамы. У нас семейная любовь к эстафетам. Тут не думаешь за себя и не жалеешь себя. В эстафете ты борешься не для себя, а для команды. Поэтому у меня лучше и получаются эстафеты.

— Какой был самый трудный момент, когда ты бежала эстафету на чемпионате мира? Какие мысли посещали именно в этот момент?

— Я плохо помню саму гонку. Финишный круг помню такое озлобление перед финишем, я даже не знаю, как это назвать, когда в глазах потемнело, я видела только спину соперницы, и просто все силы бросила и ментально заставляла себя выигрывать. Наверное, самый тяжелый момент в любой гонке это момент старта. Первый круг до первого рубежа он у меня не особо удачный, а тут еще нагрузка, когда гонка только началась, ты еще не вошел в ритм, в кураж, потому момент старта самый волнительный, тяжелый. А уже потом, когда пошел, просто дальше работаешь и все.

— А была ли такая крепкая вера в себя, что я смогу – наверстать, догнать, сделать большой захлест времени от преследователей? И что давало эту веру?

— Когда заряжаю дополнительные патроны, я всегда с собой шучу «мне это не понадобится – зачем заряжаю?» Вот так сама с собой шучу (смеется). Без уверенности навряд ли что-то получится. Если у тебя трясутся поджилки на стойке, ты не стрельнешь, приходится быть уверенным. Но я стараюсь не загадывать заранее. Знаете, у меня есть такая интересная примета: если с утра я вижу где-нибудь белого пса, значит, гонка пройдет хорошо.

— И в тот день был белый пес?

— Белый пес гулял рядом. Видимо, хозяин где-то недалеко живет, и они выходили на прогулку. Я его часто видела. У меня просто дома белый самоед и я его очень люблю. Это, конечно, все шутки, стопроцентной уверенности мне никто не даст перед гонкой, как пробегу. Но выходила я на эстафету бороться, настолько, насколько могу. Выходила, как я говорю, со щитом или на щите.

— А есть ли какие-то слова, фразы, которые тебе с детства говорили мама или папа, и ты бежишь и вспоминаешь их, и они внутри тебя звенят, добавляя силу духа?

— С детства, наверное, нет. На каждую гонку ты по-разному настраиваешься. Но что касается конкретно этой эстафеты, то с утра моя младшая сестричка прислала мне эсэмэску, что она меня очень любит, очень мной гордится, уже заранее, что всё у меня будет хорошо. И она меня так тепло согрела, что я выходила с таким боевым настроем, и скажем так, бежала за своих.

— В Тернополе, во время встречи на проекте «Эксперты биатлона-2», болельщики подарили твоей маме карамельного биатлониста, он додержался до твоего приезда?

— Конечно! Вот он передо мной стоит с ружьем. Все как положено! (смеется). И пряник, что болельщики передавали на Новый год, все есть, спасибо!

— А есть ты их будешь? Или скажешь, что у меня режим, диета, мне нельзя?

— К сожалению, да. Сладкого я не ем. Мне дарят очень много конфет, но я их не употребляю. У меня есть кому ими лакомиться.

— И кто же это?

— У нас в семье конфеты употребляют все, кроме меня. Папа, мама, Сашка – сестричка.

— И белый пес?

— Да, и белый пес (смеется). А мне приходится держать себя в руках.

— Сколько ты вот так держишься, что не ешь сладкого?

— Год.

— За такую силу воли требуется отдельная награда, просто преклоняюсь.

— Я себя обманываю. У меня есть свои маленькие радости, более полезные. Люблю сыр с медом и орешками, и люблю черный шоколад, стопроцентный – там не должно быть ни грамма сахара. Его съешь не больше 5-ти граммов и наедаешься шоколадом на неделю вперед.

— Дошли ли до тебя валентинки, которые болельщики в Тернополе подписали и передали в Хохфильцен?

— Дошли, да, спасибо большое! Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку, особенно тех, кто приехал в Австрию и был на стадионе. Это было просто потрясающе! Когда ты бежишь и кричат «Настя! Настя!», и кричат мне, а не Кузьминой, это просто непередаваемо! Это настолько приятно и неожиданно. Я благодарна тем, кто болел, кричал, поддерживал, и отдельное спасибо тем, кто приезжал на «Эксперты биатлона-2» в Тернополь, потому что это другой уровень болельщиков. Эти люди по-настоящему любят биатлон и передают особую энергию, эмоции, я им очень благодарна.

Алена РОМАНОВА, специально для Sport.ua