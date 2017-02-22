ЮЧМ 2017. Результаты индивидуальной гонки у девушек

В индивидуальной гонке у девушек на юниорском чемпионате мира в Осрбли победу праздновала француженка Лу Жанмонно, для которой это первый международный личный подиум. Допустив всего одну ошибку на огневых рубежах, она на 52 секунды опередила россиянку Кристину Егорову, прошедшую четыре стрельбы с такой же точностью. Бронзовая медаль – у шведки Эльвиры Карин Оберг, младшей сестры биатлонистки национальной сборной Швеции Ханны Оберг.

В украинской команде попаданием в десятку лучших отметилась Кристина Дмитренко, которая вполне могла претендовать на медаль при условии более точной стрельбы. Но с тремя штрафами лучшая из наших девушек финишировала девятой. Любовь Кипяченкова промахнулась пять раз и стала 30-й, у Оксаны Коваленко 36-й результат, Екатерина Свинаренко - 70-я.

Завтра в Осрбли в борьбу вступают юниоры и юниорки, которые также будут оспаривать медали в индивидуальных гонках.

Индивидуальная. Девушки

1. Лу Жанмонно Лоран, Франция (0+1+0+0) 34:00.9

2. Кристина Егорова, Россия (0+1+0+0) +52.4

3. Эльвира Карин Оберг, Швеция (0+0+1+1) +1:16.1

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9. Кристина Дмитренко, Украина (0+1+1+1) +2:24.4

30. Любовь Кипяченкова, Украина (2+1+2+0) +4:51.2

36. Оксана Коваленко, Украина (3+0+2+0) +5:31.3

70. Екатерина Свинаренко, Украина (1+3+3+2) +10:30.6