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ЮЧМ 2017. Стартовые составы индивидуальных гонок у юниоров

На старт выйдут восемь украинских спортсменов

  • 23.02.2017 08:20
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biathlon.com.ua. Виталий Труш
© biathlon.com.ua. Виталий Труш

Завтра, 23 февраля, в словацком Осрбли состоятся две индивидуальные гонки у юниоров и юниорок в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.

Индивидуальная. Юниоры (12:00)
23. Антон Дудченко
47. Виталий Труш
62. Дмитрий Ивасенко
77. Тарас Лесюк

Полный стартовый лист здесь.

Индивидуальная. Юниорки (15:00)
23. Анна Кривонос
41. Валерия Дмитренко
60. Кристина Ковалева
65. Марьяна Брыкайло

Полный стартовый лист здесь.

 

Источник — Федерация биатлона Украины

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