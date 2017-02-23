ЮЧМ 2017. Стартовые составы индивидуальных гонок у юниоров

Завтра, 23 февраля, в словацком Осрбли состоятся две индивидуальные гонки у юниоров и юниорок в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.
Индивидуальная. Юниоры (12:00)
23. Антон Дудченко
47. Виталий Труш
62. Дмитрий Ивасенко
77. Тарас Лесюк
Полный стартовый лист здесь.
Индивидуальная. Юниорки (15:00)
23. Анна Кривонос
41. Валерия Дмитренко
60. Кристина Ковалева
65. Марьяна Брыкайло
Полный стартовый лист здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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