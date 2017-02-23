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ЮЧМ 2017. Петтерсен побеждает в индивидуальной гонке

Лучший из украинцев Антон Дудченко занял 10-е место

  • 23.02.2017 15:17
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skiskyting.no. Синдре Петтерсен
© skiskyting.no. Синдре Петтерсен

В індивідуальній гонці у юніорів на юніорському чемпіонаті світу, що проходить в Осрблі, в кроці від медалі був Антон Дудченко. Точніше, в одному пострілі від подіуму і в двох - від перемоги. Саме дві хвилини штрафу на заключному рубежі (а всього за гонку - три) позбавили Антона можливості піднятися на п'єдестал пошани - на фініші він виявився десятим з менш ніж двохвилинним відставанням від чемпіона.

А золотим медалістом Осрблі став норвежець Сіндре Петтерсен, незважаючи на два промахи на тому ж четвертому рубежі, він випередив майже на хвилину німця Давіда Цобеля (три хвилини штрафу) і росіянина Микиту Лобастова (одна).

Ще троє українців стріляли занадто неточно, щоб в індивідуальній гонці претендувати на високі місця. Віталій Труш з чотирма хвилинами штрафу став 31-м, Тарас Лесюк, промахнувшись шість разів, зайняв 57-е місце, а Дмитро Івасенко, що не закрив п'ять мішеней - 61-е.

Індивідуальна гонка. Юніори

1.  Сіндре Петтерсен (0+0+0+2) 40:17.2
2.  Давід Цобель (0+2+1+0) +51.2
3.  Микита Лобастов (0+1+0+0) +55.2
...
10.  Антон Дудченко (0+0+1+2) +1:50.8
31.  Віталій Труш (0+3+0+1) +3:38.1
57.  Тарас Лесюк (3+1+1+1) +5:33.8
61.  Дмитро Івасенко (0+2+1+2) +6:07.8

Повні результати гонки тут

Источник — Федерация футбола Украины

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