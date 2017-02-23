ЮЧМ 2017. Петтерсен побеждает в индивидуальной гонке

В індивідуальній гонці у юніорів на юніорському чемпіонаті світу, що проходить в Осрблі, в кроці від медалі був Антон Дудченко. Точніше, в одному пострілі від подіуму і в двох - від перемоги. Саме дві хвилини штрафу на заключному рубежі (а всього за гонку - три) позбавили Антона можливості піднятися на п'єдестал пошани - на фініші він виявився десятим з менш ніж двохвилинним відставанням від чемпіона.

А золотим медалістом Осрблі став норвежець Сіндре Петтерсен, незважаючи на два промахи на тому ж четвертому рубежі, він випередив майже на хвилину німця Давіда Цобеля (три хвилини штрафу) і росіянина Микиту Лобастова (одна).

Ще троє українців стріляли занадто неточно, щоб в індивідуальній гонці претендувати на високі місця. Віталій Труш з чотирма хвилинами штрафу став 31-м, Тарас Лесюк, промахнувшись шість разів, зайняв 57-е місце, а Дмитро Івасенко, що не закрив п'ять мішеней - 61-е.

Індивідуальна гонка. Юніори

1. Сіндре Петтерсен (0+0+0+2) 40:17.2

2. Давід Цобель (0+2+1+0) +51.2

3. Микита Лобастов (0+1+0+0) +55.2

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10. Антон Дудченко (0+0+1+2) +1:50.8

31. Віталій Труш (0+3+0+1) +3:38.1

57. Тарас Лесюк (3+1+1+1) +5:33.8

61. Дмитро Івасенко (0+2+1+2) +6:07.8

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