Елена ПИДГРУШНАЯ: «Тренеры сразу определились, что я бегу 4-й этап»

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная после успешно проведенного четвертого этапа эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где команда завоевала «серебро», вернулась домой в Тернополь. В родном городе, в честь приезда знаменитой спортсменки, устроили торжественный прием. Отдыхая от основного старта сезона, Елена дала небольшое интервью и прокомментировала свое выступление в эстафете.

— Елена, какие мысли посещали в самые сложные минуты эстафетной гонки?

— Я подумала: идет дождь, я бегу с двумя сильнейшими спортсменками мира и мы будем бороться на финише.

— А что придавало сил и веры в то, что сможете обыграть соперниц и завоевать «серебро»?

— У меня была одна мысль — надо пробовать до последнего, а там будет видно, может они измучились, может я сильнее. Я ехала и по ходу, каждый метр, была в той ситуации, где я находилась. Я не думала заранее: смогу, не смогу, объеду, не объеду. Думала по факту. Особенно на последнем круге только тактически по ситуации принимала решения и соответственно делала тот или иной шаг.

— С самого начала чемпионат мира для вас складывался не так, как хотелось, неудачи в «смешанке» и спринте, пропуск пасьюта, появились комментарии от руководства, что не стоило вам бежать первые гонки, и это были сложные психологические моменты. А когда появилась уверенность, что я смогу бежать финальный этап в эстафете, несмотря ни на что?

— Это, по сути, было во время подготовки, когда у меня не то, что чемпионат, а весь сезон не заладился, но мы говорили с тренерами перед стартом, что я буду на заключительном этапе. Конечно, Настя Меркушина — молодая, талантливая спортсменка, большой вклад сделала в команду, но пока ей не хватает опыта, а четвертый этап — это тактический этап, а когда чемпионат мира или Олимпийские игры, то отсутствие опыта может сказаться и может не хватить несколько секунд, которые не позволят доехать до медали. Возможно, тренеры общались между собой, думали что-то еще, но насколько мне известно, они сразу определились, что я бегу на 4-м этапе, потому что даже не в лучшей форме, опыта у меня больше, чем у других девушек.

— Капитан взяла на себя этот груз ответственности и с гордостью и честью выполнила поставленные задачи. Спасибо за это, эмоции заполонили всю страну! Знаю, что болельщики передали в Хохфильцен валентинки, дошли ли они до Вас?

— Нет, не дошли. Может, они все попали к Пидручному? (смеется) У него вся кровать была в валентинках. Наверное, они ко мне не попали, потому что я раньше уехала. Как только обнаружу их, обязательно сфотографируюсь с ними и поблагодарю болельщиков.

Алена РОМАНОВА, специально для Sport.ua