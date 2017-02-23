ЮЧМ 2017. Бенкс – первая, Кривонос – четырнадцатая

ЮЧМ 2017. Результаты индивидуальной гонки у юниорок.
Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Меган Бенкс (0+0+0+0) 37:22.0
2. Юлия Швайгер (0+0+0+1) +47.9
3. Анна Вайдель (0+1+0+0) +1:20.0
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14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +3:01.3
27. Марьяна Брыкайло (0+0+0+0) +4:20.5
32. Валерия Дмитренко (0+0+2+0) +5:10.5
59. Кристина Ковалева (2+2+1+1) +10:21.8
Полные результаты гонки здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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