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ЮЧМ 2017. Бенкс – первая, Кривонос – четырнадцатая

В Осрбли состоялась индивидуальная гонка у юниорок

  • 23.02.2017 17:18
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biathlon.com.ua. Анна Кривонос
© biathlon.com.ua. Анна Кривонос

ЮЧМ 2017. Результаты индивидуальной гонки у юниорок.

Индивидуальная гонка. Юниорки

1.  Меган Бенкс (0+0+0+0) 37:22.0
2.  Юлия Швайгер (0+0+0+1) +47.9
3.  Анна Вайдель (0+1+0+0) +1:20.0
...
14.  Анна Кривонос (0+0+1+1) +3:01.3
27.  Марьяна Брыкайло (0+0+0+0) +4:20.5
32.  Валерия Дмитренко (0+0+2+0) +5:10.5
59.  Кристина Ковалева (2+2+1+1) +10:21.8

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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