ЮЧМ 2017. Бенкс – первая, Кривонос – четырнадцатая

анекдот про kropivnizki_netu и всю его шоблу с "00"-— Кто такой русский? — Дурак. — А д...

Красавец!!! и тебя с праздником!!!

коли у фіналі єврокубків грали команди, на теренах яких відбувалася війна?Видимо неплохой стеклом...

Яремченко, по всей вероятности, неплохой игрок в карты. Там есть такое определение - больше плаче...

Щоб у фіналі ЛЧ (в Києві 2018 році відудеться фінал Ліги Чемпіонів) грали 2 команди не з України ...

БРЕД! А когда Днепр в финале играл,что войны не было?!...