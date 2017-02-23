ЮЧМ 2017. Стартовые составы спринтерских гонок у юношей и девушек

Завтра, 24 февраля, в словацком Осрбли состоятся две спринтерские гонки у юношей и девушек в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.
Спринт. Юноши (12:00)
10. Сергей Телень
50. Александр Пономаренко
60. Владислав Романчич
92. Евгений Ивченко
Спринт. Девушки (15:00)
20. Кристина Дмитренко
44. Любовь Кипяченкова
54. Оксана Коваленко
89. Екатерина Свинаренко
Источник — Федерация биатлона Украины
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