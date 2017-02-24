ЮЧМ 2017. Лардшнайдер побеждает в женском спринте, Дмитренко – десятая

Спринт у дівчат в Осрблі, де триває юніорський чемпіонат світу, пройшов при тотальному домінуванні італійської біатлоністки Ірен Лардшнайдер. Навіть допустивши промах на стрільбі стоячи, вона більш ніж на хвилину випередила найближчу зі своїх колег по гонці. Суперниць або конкуренток сьогодні у італійки не було - лише колеги.

Срібло завоювала представниця Австрії Анна Гандлер, а бронзу - одна з усього двох спортсменок, які чисто відстрілялися у гонці, італійка Самуель Комола.

Кращою з українок, як і в індивідуальній гонці, стала Христина Дмитренко, яка знову показала результат в топ-10. На цей раз, допустивши по промаху на кожному з вогневих рубежів, вона замкнула десятку найкращих. Любов Кіпяченкова з трьома промахами 26-а, Оксана Коваленко показала 38-й, результат, а Катерина Свинаренко фінішувала 60-ю.

Завтра в Осрблі медалі в спринтах розіграють юніори та юніорки.

Спринт. Дівчата

1. Ірене Лардшнайдер (0+1) 19:48.3

2. Анна Гандлер (0+1) +1:06.5

3. Самуела Комола (0+0) +1:18.1

...

10. Христина Дмитренко (1+1) +1:37.7

26. Любов Кіпяченкова (1+2) +2:49.6

38. Оксана Коваленко (1+3) +3:24.6

60. Катерина Свинаренко (3+2) +4:54.0

Повні результати гонки тут