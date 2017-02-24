Владимир БРЫНЗАК: «Будем переходить на новые патроны»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о заключении нового контракта на покупку патронов для сборной.



«Мы сейчас будем переходить на новые патроны. У меня была встреча с представителем английской компании, которая делает патроны для наших соперников, а мы об этом не знали. Мы долго не могли понять, почему наши габариты не проходят, а у соперников проходят. Есть патроны с острым наконечником, а у нас они с закругленным. И когда наш патрон попадает в габарит, то он расплющивается, а патрон с острым наконечником проходит в центр.

У нас на многих гонках на чемпионате мира не прошли габариты, у Семенова не прошел габарит, который стоил ему золота. Был бы у нас доступ к этим патронам, то все могло бы быть иначе. Поэтому, уже с апреля мы будем стрелять новыми патронами», - сказал Брынзак.