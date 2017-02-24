Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир БРЫНЗАК: «Будем переходить на новые патроны»

Президент Федерации биатлона Украины - о преимуществах английских патронов

  • 24.02.2017 21:18
  • 236 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о заключении нового контракта на покупку патронов для сборной.

«Мы сейчас будем переходить на новые патроны. У меня была встреча с представителем английской компании, которая делает патроны для наших соперников, а мы об этом не знали. Мы долго не могли понять, почему наши габариты не проходят, а у соперников проходят. Есть патроны с острым наконечником, а у нас они с закругленным. И когда наш патрон попадает в габарит, то он расплющивается, а патрон с острым наконечником проходит в центр.

У нас на многих гонках на чемпионате мира не прошли габариты, у Семенова не прошел габарит, который стоил ему золота. Был бы у нас доступ к этим патронам, то все могло бы быть иначе. Поэтому, уже с апреля мы будем стрелять новыми патронами», - сказал Брынзак.

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Денис Простак
    online
      Денис Простак, 24.02.2017 21:46
    0
    теперь понятно.. я тоже замечал.. как у многих .особенно в Германии тупо три подряд проходили... отлично) будем смотреть . главное что бы помогло
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 21:50
    0
    А чого з квітня? Давайте вже з червня, якраз сезон в повному розпалі Все не так як у людей.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.