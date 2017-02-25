Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Ставим задачу оставаться в тройке в кубке наций»

Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о том, как его подопечные провели отпуск, и поделился планами команды на ближайшие соревнования.

- Урош, как Вы провели время между чемпионатом мира и этапом в Корее?

- Три дня был дома. От Хохфильцена до моего дома в Словении три часа езды, так что успел повидаться с семьей. Но потом сразу в Киев. Здесь награждение, а потом день рождение президента федерации.

- Подарок уже купили?

- Да, но это будет сюрприз. Хотя главный подарок шефу мы уже преподнесли - медаль чемпионата мира.

- Ранее Вы заявили что в Корею отправится та же команда, что и выступала на ЧМ. После успеха в Хохфильцене будут ли эксперименты в эстафетной команде?

- Скорее всего нет. Ведь мы ставим задачу победить и оставаться в тройке в кубке наций. Этот состав отлично справился на чемпионате мира. Но у нас еще есть Валя Семеренко и Оля Абрамова. Не знаю, будем смотреть, еще рано говорить. Валя Семеренко скорее всего после Кореи отправится домой, она не тренировалась полноценно перед сезоном и думаю, что у нее не хватит сил на все этапы. Есть вопрос по Юле Джиме. Ведь черниговские спортсменки, Абрамова и Варвинец, имеют возможность потренироваться на снегу дома, сегодня контрольные старты у них. А вот у Юли не было возможности в Киеве потренироваться из-за отсутствия снега. То же самое у Лены Пидгрушной. Решили, что она эти дни поработает на орбитреке. Но по составу на эстафету, повторюсь, определимся уже на месте.

- Вита Семеренко сейчас тренируется в Отепяя, в Эстонии. В интервью она говорила, что будет стартовать в кубке ИБУ. Подтверждаете?

- Да, будет стартовать. Ей важен этот старт, чтоб прочувствовать на что она сегодня готова, а тренерам нужна информация, чтоб строить дальнейшую методику. В Отепяя сейчас и другие наши девушки - Яна Бондаоь, Юля Журавок и Надя Белкина.

- Уже понятно кто будет заниматься с Витой?

- В ближайшее время Виту будет контролировать Григорий Шамрай, мы так договорились. У меня нет опыта тренировок спортсменок, которые вышли из декретного отпуска. А дальше будем видеть. Я раньше говорил, что в команду будут все попадать по спортивному принципу.

- У вас намечается приятная головная боль. Если все девушки будут в хорошей форме выбрать эстафетную четверку будет непросто.

- Ну, это мечта любого тренера. Все просто - чем больше конкуренция, тем лучше.

- Что скажете по готовности Яны Бондарь?

- У нее до сих пор нет стабильности. И в стрельбе, и в ходе. То высокий темп, то средний, то не очень. Но это все психология. Если она стреляет ноль на лежке, то потом летит как ракета и промахивается на стойке. Или наоборот - идет медленно, чтобы не сбилась стрельба. Мы будем продолжать работать, чтоб это все синхронизировать, прогресс есть. Сейчас для нее хорошее время для подготовки, результат не давит и она может сосредоточиться на всех нюансах.

- Настя Меркушина на ЧМ показывала рекордные для себя результаты, но видно, что это еще далеко не предел. При ее стрельбе и скорости как у Яны Бондарь она могла бы быть очень высоко...

- Настя раньше сама говорила, что сбросила 10 кг и это повлияло на результат. Но нужно понимать, что потеря в весе ведет и к другим физиологическим проблемам, так что в этом вопросе есть свои плюсы и минусы. Ей еще нужно еще работать над техникой, силой. У нее все впереди.

- Вы неоднократно были в Пхенчанге. Многие девушки поедут в Корею впервые. Что важнее всего прочувствовать спортменкам на олимпийской трассе?

- Там очень загадочное место. Хотя я там даже медали со словенской командой завоевывал. Рядом море, из за этого снег не такой как в Европе. Нужно его прочувствовать. Это важно и для сервис-группы. Хотя, многие коллеги шутят, мол, я фартовый тренер и нечего переживать. Но я же, наоборот, нефартовый. На ЧМ был «самострел» у Юли, у Иры Варвинец из-за проблем с замерзшей рукой стрельба не получилась. Джима богла бы тогда завоевать медаль, а эстафету мы должны были выигрывать.