Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Ставим задачу оставаться в тройке в кубке наций»

Наставник женской команды поделился планами команды на ближайшие соревнования

  • 25.02.2017 13:25
  • 278 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Урош Велепец
© biathlon.com.ua. Урош Велепец

Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о том, как его подопечные провели отпуск, и поделился планами команды на ближайшие соревнования. 

- Урош, как Вы провели время между чемпионатом мира и этапом в Корее?
- Три дня был дома. От Хохфильцена до моего дома в Словении три часа езды, так что успел повидаться с семьей. Но потом сразу в Киев. Здесь награждение, а потом день рождение президента федерации.

- Подарок уже купили?
- Да, но это будет сюрприз. Хотя главный подарок шефу мы уже преподнесли - медаль чемпионата мира.

- Ранее Вы заявили что в Корею отправится та же команда, что и выступала на ЧМ. После успеха в Хохфильцене будут ли эксперименты в эстафетной команде?
- Скорее всего нет. Ведь мы ставим задачу победить и оставаться в тройке в кубке наций. Этот состав отлично справился на чемпионате мира. Но у нас еще есть Валя Семеренко и Оля Абрамова. Не знаю, будем смотреть, еще рано говорить. Валя Семеренко скорее всего после Кореи отправится домой, она не тренировалась полноценно перед сезоном и думаю, что у нее не хватит сил на все этапы. Есть вопрос по Юле Джиме. Ведь черниговские спортсменки, Абрамова и Варвинец, имеют возможность потренироваться на снегу дома, сегодня контрольные старты у них. А вот у Юли не было возможности в Киеве  потренироваться из-за отсутствия снега. То же самое у Лены Пидгрушной. Решили, что она эти дни поработает на орбитреке. Но по составу на эстафету, повторюсь, определимся уже на месте.

- Вита Семеренко сейчас тренируется в Отепяя, в Эстонии. В интервью она говорила, что будет стартовать в кубке ИБУ. Подтверждаете?
- Да, будет стартовать. Ей важен этот старт, чтоб прочувствовать на что она сегодня готова, а тренерам нужна информация, чтоб строить дальнейшую методику. В Отепяя сейчас и другие наши девушки - Яна Бондаоь, Юля Журавок и Надя Белкина.

- Уже понятно кто будет заниматься с Витой?
- В ближайшее время Виту будет контролировать Григорий Шамрай, мы так договорились. У меня нет опыта тренировок спортсменок, которые вышли из декретного отпуска. А дальше будем видеть. Я раньше говорил, что в команду будут все попадать по спортивному принципу. 

- У вас намечается приятная головная боль. Если все девушки будут в хорошей форме выбрать эстафетную четверку будет непросто.
- Ну, это мечта любого тренера. Все просто - чем больше конкуренция, тем лучше. 

- Что скажете по готовности Яны Бондарь?
- У нее до сих пор нет стабильности. И в стрельбе, и в ходе. То высокий темп, то средний, то не очень. Но это все психология. Если она стреляет ноль на лежке, то потом летит как ракета и промахивается на стойке. Или наоборот - идет медленно, чтобы не сбилась стрельба. Мы будем продолжать работать, чтоб это все синхронизировать, прогресс есть. Сейчас для нее хорошее время для подготовки, результат не давит и она может сосредоточиться на всех нюансах. 

- Настя Меркушина на ЧМ показывала рекордные для себя результаты, но видно, что это еще далеко не предел. При ее стрельбе и скорости как у Яны Бондарь она могла бы быть очень высоко...
- Настя раньше сама говорила, что сбросила 10 кг и это повлияло на результат. Но нужно понимать, что потеря в весе ведет и к другим физиологическим проблемам, так что в этом вопросе есть свои плюсы и минусы. Ей еще нужно еще работать над техникой, силой. У нее все впереди. 

- Вы неоднократно были в Пхенчанге. Многие девушки поедут в Корею впервые. Что важнее всего прочувствовать спортменкам на олимпийской трассе?
- Там очень загадочное место. Хотя я там даже медали со словенской командой завоевывал. Рядом море, из за этого снег не такой как в Европе. Нужно его прочувствовать. Это важно и для сервис-группы. Хотя, многие коллеги шутят, мол, я фартовый тренер и нечего переживать. Но я же, наоборот, нефартовый. На ЧМ был «самострел» у Юли, у Иры Варвинец из-за проблем с замерзшей рукой стрельба не получилась. Джима богла бы тогда завоевать медаль, а эстафету мы должны были выигрывать.

Источник — Подробности

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.