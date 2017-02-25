ЮЧМ 2017. Результаты спринтерской гонки у юниоров

В словацком Осрбли закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.



Спринт. Юниоры

1. Игорь Малиновский (0+0) 24:32.2

2. Кирилл Стрельцов (0+0) +12.2

3. Роман Еремин (2+0) +24.9

...

10. Антон Дудченко (0+1) +1:10.7

15. Виталий Труш (1+1) +1:38.4

25. Тарас Лесюк (1+1) +2:18.5

39. Назарий Цебринский (2+2) +2:43.8



Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.