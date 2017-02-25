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ЮЧМ 2017. Результаты спринтерской гонки у юниоров

Украинцы до медалей не добрались

  • 25.02.2017 14:33
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В словацком Осрбли закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.

Спринт. Юниоры
1. Игорь Малиновский (0+0) 24:32.2
2. Кирилл Стрельцов (0+0) +12.2
3. Роман Еремин (2+0) +24.9
...
10. Антон Дудченко (0+1) +1:10.7
15. Виталий Труш (1+1) +1:38.4
25. Тарас Лесюк (1+1) +2:18.5
39. Назарий Цебринский (2+2) +2:43.8

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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