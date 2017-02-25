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ЮЧМ 2017. Результаты спринтерской гонки у юниорок

Украинки финишировали далеко от подиума

  • 25.02.2017 17:28
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В словацком Осрбли закончилась спринтерская гонка у юниорок в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.

Спринт. Юниорки
1. Микела Каррара (0+0) 20:57.8
2. Ингрид Тандреволд (1+0) +15.2
3. Миртиль Бегю (0+0) +31.5
...
20. Анна Кривонос (1+1) +1:42.8
42. Марьяна Брыкайло (1+1) +2:55.4
45. Валерия Дмитренко (2+1) +3:13.8
58. Кристина Ковалева (3+1) +4:38.8

Источник — Федерация биатлона Украины

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