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ЮЧМ 2017. Телень стал 7-м в гонке преследования

Победу праздновал француз Эмильен Клод

  • 26.02.2017 13:36
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biathlon.com.ua. Сергей Телень
© biathlon.com.ua. Сергей Телень

На юніорському чемпіонаті світу в Осрблі сьогодні день гонок переслідування. Найцікавішим для українських уболівальників був старт у юнаків, де Сергій Телень боровся за другу для себе медаль чемпіонату. Однак фатальною для нашого спортсмена стала перша стійка - до того Сергій йшов другим і навіть міг боротися за перемогу, але на третьому рубежі він залишив незакритими три мішені і після цього відкотився за межі першої трійки.

Втім, суперники теж помилялися і залишали шанси боротися за медаль. Але ще одна помилка Теленя на останній стрільбі стала «контрольним» пострілом в шанси українця вдруге піднятися на п'єдестал пошани. Підсумковий результат Сергія - сьоме місце.

Краще персьют вийшов у Євгена Івченко, який пройшов чотири рубежі з трьома колами штрафу і істотно поліпшив своє місце в порівнянні зі спринтом. Ось тільки стартував він занадто далеко - 50-м, зумівши до фінішу піднятися до 28-ї позиції. А ось у Олександра Пономаренко гонка не вийшла: лише 53-тя строчка в підсумковому протоколі.

Перемогу ж святкував Емільєн Клод, який виграв другу гонку поспіль. Не завадили цьому навіть чотири промахи, француз навіть з 600 додатковими метрами випередив на 16 секунд італійця Седріка Крістіля, який фінішував другим  і на 31 секунду німця Данило Райтмюллера.

Гонка переслідування. Юнаки

1.  Емільєн Клод (1+1+0+2) 29:22.4
2.  Седрік Крістілле (0+0+1+1) +16.0
3.  Даніла Рітмюллер (1+0+1+2) +30.7
...
7.  Сергій Телень (1+0+3+1) +1:21.3
28.  Євген Івченко (0+0+2+1) +3:49.7
53.  Олександр Пономаренко (3+1+3+2) +6:47.5

Повні результати гонки тут

Источник — Федерация биатлона Украины

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