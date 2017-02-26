ЮЧМ 2017. Телень стал 7-м в гонке преследования

На юніорському чемпіонаті світу в Осрблі сьогодні день гонок переслідування. Найцікавішим для українських уболівальників був старт у юнаків, де Сергій Телень боровся за другу для себе медаль чемпіонату. Однак фатальною для нашого спортсмена стала перша стійка - до того Сергій йшов другим і навіть міг боротися за перемогу, але на третьому рубежі він залишив незакритими три мішені і після цього відкотився за межі першої трійки.

Втім, суперники теж помилялися і залишали шанси боротися за медаль. Але ще одна помилка Теленя на останній стрільбі стала «контрольним» пострілом в шанси українця вдруге піднятися на п'єдестал пошани. Підсумковий результат Сергія - сьоме місце.

Краще персьют вийшов у Євгена Івченко, який пройшов чотири рубежі з трьома колами штрафу і істотно поліпшив своє місце в порівнянні зі спринтом. Ось тільки стартував він занадто далеко - 50-м, зумівши до фінішу піднятися до 28-ї позиції. А ось у Олександра Пономаренко гонка не вийшла: лише 53-тя строчка в підсумковому протоколі.

Перемогу ж святкував Емільєн Клод, який виграв другу гонку поспіль. Не завадили цьому навіть чотири промахи, француз навіть з 600 додатковими метрами випередив на 16 секунд італійця Седріка Крістіля, який фінішував другим і на 31 секунду німця Данило Райтмюллера.

Гонка переслідування. Юнаки

1. Емільєн Клод (1+1+0+2) 29:22.4

2. Седрік Крістілле (0+0+1+1) +16.0

3. Даніла Рітмюллер (1+0+1+2) +30.7

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7. Сергій Телень (1+0+3+1) +1:21.3

28. Євген Івченко (0+0+2+1) +3:49.7

53. Олександр Пономаренко (3+1+3+2) +6:47.5

Повні результати гонки тут