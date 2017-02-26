ЮЧМ 2017. Малиновский – первый в гонке преследования

Как и у юношей, победителем персьюта у юниоров на юниорском чемпионате мира стал обладатель золота в спринте. Мультимедалистом Осрбли стал россиянин Игорь Малиновский. Впрочем, будь поточнее норвежец Синдре Петерсен, отмотавший пять кругов штрафа и отставший на 13 секунд, золото вполне могло улететь в Скандинавию. Третье место и первую медаль для Беларуси на этом чемпионате завоевал Антон Смольский.
У украинских юниоров, исходя из стартовых позиций, шансов на медаль было не много. К тому же, ребята усугубили ситуацию множественными промахами. Лучшим снайпером в команде сегодня оказался Антон Дудченко, пять раз отправлявшийся на круг штрафа. Он же и показал наиболее высокий результат – 14-е место. У Виталия Труша и Тараса Лесюка по шесть незакрытых мишеней и 21-й и 30-й результаты соответственно, А Назарий Цебринский 11-ю ошибками удлинил себе дистанцию более чем на полтора километра и финишировал 46-м.
Гонка преследования. Юниоры
1. Игорь Малиновский (0+1+2+1) 32:39.8
2. Синдре Петтерсен (2+1+1+1) +13.0
3. Антон Смольский (0+0+3+2) +27.4
...
14. Антон Дудченко (1+1+2+1) 2:08.3
21. Виталий Труш (1+0+3+2) +2:58.3
30. Тарас Лесюк (1+0+2+3) +3:47.0
46. Назарий Цебринский (5+2+2+2) +5:53.9
Полные результаты гонки здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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В командном спринте у россиян золото у мужиков Крюков\Устюгов и серебро у женщин Белорукова/Матвеева.
СБУ в финалы естественно не попали.
В командном спринте у россиян золото у мужиков Крюков\Устюгов и серебро у женщин Белорукова/Матвеева.
СБУ в финалы естественно не попали.
Устюгов красавчик! Макларен нервно пьет из пробирки.
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