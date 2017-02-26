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ЮЧМ 2017. Малиновский – первый в гонке преследования

Лучший из украинцев Антон Дудченко завершил заезд на 14-м месте

  • 26.02.2017 14:17
  • 311 просмотров
  • 3 комментария
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kvnews.ru. Игорь Малиновский
© kvnews.ru. Игорь Малиновский

Как и у юношей, победителем персьюта у юниоров на юниорском чемпионате мира стал обладатель золота в спринте. Мультимедалистом Осрбли стал россиянин Игорь Малиновский. Впрочем, будь поточнее норвежец Синдре Петерсен, отмотавший пять кругов штрафа и отставший на 13 секунд, золото вполне могло улететь в Скандинавию. Третье место и первую медаль для Беларуси на этом чемпионате завоевал Антон Смольский.

У украинских юниоров, исходя из стартовых позиций, шансов на медаль было не много. К тому же, ребята усугубили ситуацию множественными промахами. Лучшим снайпером в команде сегодня оказался Антон Дудченко, пять раз отправлявшийся на круг штрафа. Он же и показал наиболее высокий результат – 14-е место. У Виталия Труша и Тараса Лесюка по шесть незакрытых мишеней и 21-й и 30-й результаты соответственно, А Назарий Цебринский 11-ю ошибками удлинил себе дистанцию более чем на полтора километра и финишировал 46-м.

Гонка преследования. Юниоры

1.  Игорь Малиновский (0+1+2+1) 32:39.8
2.  Синдре Петтерсен (2+1+1+1) +13.0
3.  Антон Смольский (0+0+3+2) +27.4
...
14.  Антон Дудченко (1+1+2+1) 2:08.3
21.  Виталий Труш (1+0+3+2) +2:58.3
30.  Тарас Лесюк (1+0+2+3) +3:47.0
46.  Назарий Цебринский (5+2+2+2) +5:53.9

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    ding01
      ding01, 26.02.2017 14:26
    +2
    На главную пожалуйста спорт уа!!!))))
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    Arsen_UishJ
    online
      Arsen_UishJ, 26.02.2017 14:35
    -2
    Просьба еще добавить новости с ЧМ по лыжам:
    В командном спринте у россиян золото у мужиков Крюков\Устюгов и серебро у женщин Белорукова/Матвеева.
    СБУ в финалы естественно не попали.
    Ссылка
    blacklabel_all
    blacklabel_all, 26.02.2017 14:44
    0
    Arsen_UishJ, 26.02.2017 14:35
    Просьба еще добавить новости с ЧМ по лыжам:
    В командном спринте у россиян золото у мужиков Крюков\Устюгов и серебро у женщин Белорукова/Матвеева.
    СБУ в финалы естественно не попали.

    Устюгов красавчик! Макларен нервно пьет из пробирки.
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