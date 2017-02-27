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Анастасия МЕРКУШИНА: «Молодым девушкам больше идет «серебро»

Владимир Брынзак пообещал нашим биатлонистам квартиру в центре и новые патроны

  • 27.02.2017 10:03
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина
На «серебре» эстафеты чемпионата мира награды для украинских биатлонисток не закончились: Анастасия Меркушина и Юлия Джима получили от НОК звания лучших спортсменок последних двух месяцев. Не отходя от кассы, на награждении президент федерации Владимир Брынзак дал дополнительную мотивацию команде на Пхенчхан-2018: «Первый, кто завоюет олимпийскую золотую медаль, получит квартиру в центре Киева. Дом уже строится – с бассейном, спортзалом. А если медаль будет в эстафете, попробуем найти четыре квартиры».
 
В этом году на ЧМ и этапах Кубка мира «золото» украинки так и не взяли, но Брынзак знает секрет, как это изменить: «Есть патроны с острым наконечником у пули, а есть – с плоским. И когда плоский попадает в габарит – он расплющивается, а острый – проходит в центр. Мы не могли понять, почему наши габариты не проходят, как у конкурентов. Это стоило медали Джиме и Семенову. Но мы уже договорились с английской компанией, которая делает патроны для наших соперников: будем в апреле покупать. И будет «золото». Ставку глава ФБУ делает и на то, что команда станет более сплоченной: «Знаете же, как работать с девочками. Это «Санта-Барбара», мама не горюй! У ребят как-то легче, без эмоций. Надеюсь, в этом году девчонки отложат все личные эмоции и объединятся».
 
Что этим хотел сказать Владимир Михайлович, мы попытались уточнить у Юлии Джимы, но она заверила, что понятия не имеет: «Не знаю. Я тоже удивилась (смеется). Я и сериал этот не смотрела».
 
Юлия рассказала, что дотянуться до личной награды на ЧМ ей помешало отсутствие фарта: «Мне просто не хватило какой-то удачи. Была готова бороться в каждой гонке за медали, но все было против меня (смеется). На тренировках в последнее время в ноль стреляю нечасто. Перед чемпионатами мира и Европы я более-менее все нормализовала. На тренировках у меня получается, но в гонках не настолько напрактикована. Чтобы начать чувствовать себя комфортно на огневом рубеже, нужно время. Я посмотрела, что все спортсмены высокого уровня – и Фуркад, и Домрачева, и Бьорндален – тоже прошли такой этап. У них был период, когда появлялась скорость и пропадала стрельба. Поэтому, думаю, и у меня наладится».
 
Юля также поделилась и историей о том, что же ей когда-то принесло тот самый недостающий фарт: «На Олимпиаде, на разминке перед стартом эстафеты, мальчик-волонтер показывал зрителям, где занимать места, чтобы не мешать спортсменам.
 
И тут выбегает девочка с кофе, я врезаюсь прямо в нее – и весь кофе на мне, форма и стартовый номер – в пятнах!». И помогло – команда взяла тогда «золото».
 
Спортсменки отсутствию медали такого калибра в этом сезоне, за исключением Кубка IBU и чемпионата Европы, не расстраиваются. «Мы еще молодые девушки, а молодым девушкам больше идет «серебро», – пошутила 22-летняя Анастасия Меркушина. А Юлия нам позже призналась, что ЧЕ для нее тоже важен: «Я считаю, что спортсмен должен пробовать себя в каждом старте, чему-то там научиться и показать свой максимум. Европа – не тот старт, который нужно пропускать. Это тоже полноценные соревнования, и там сильные соперники: те же Ирина Старых и Светлана Слепцова, которые были и на ЧМ, где показывали достойные результаты. А сейчас осталось добегать три этапа КМ. У меня на них планы, о которых я пока не буду рассказывать», – улыбнулась Юля.
 
Спортом, похоже, Джима живет постоянно, и отвлекаться от него почти не умеет: «На самом деле это нереально. Если ты выбрал профессиональный спорт – это твоя жизнь. А как ты от жизни будешь отвлекаться? Никак». Да и человек, призналась она, совсем не компанейский – любит побыть наедине с собой.
 

Источник — Сегодня Спорт

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