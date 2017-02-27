ФОТО ДНЯ: Фотосессия Анастасии Меркушиной

24 февраля в Киеве Национальный Олимпийский Комитет Украины чествовал лучших спортсменов декабря и января. Ими стали биатлонистки: Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Накануне церемонии награждения автор и ведущая социального проекта «Эксперты биатлона» Алена Романова вместе с фотографом Владимиром Биловусом организовала в Тернополе небольшую фотосессию в домашнем интерьере с вице-чемпионкой мира-2017 в эстафетной гонке Анастасией Меркушиной.

Настя сфотографировалась со своим любимым белым псом Дэном в доме у камина и во время тренировки - вместе с мамой-тренером вице-чемпионкой мира-2003 в эстафете Ириной Меркушиной и младшей сестрой Александрой, которая также занимается биатлоном.

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В воскресенье вечером, 26 февраля, Анастасия вместе с командой отправилась в Пхенчхан, в Южную Корею, где со 2 по 5 марта пройдет седьмой этап Кубка мира.

Фото Владимир БИЛОВУС

Алена РОМАНОВА, специально для Sport.ua