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ФОТО ДНЯ: Фотосессия Анастасии Меркушиной

Украинская биатлонистка накануне отъезда на Кубок мира в Пхенчхан провела фотосессию

  • 27.02.2017 15:17
  • 1985 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина

24 февраля в Киеве Национальный Олимпийский Комитет Украины чествовал лучших спортсменов декабря и января. Ими стали биатлонистки: Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Накануне церемонии награждения автор и ведущая социального проекта «Эксперты биатлона» Алена Романова вместе с фотографом Владимиром Биловусом организовала в Тернополе небольшую фотосессию в домашнем интерьере с вице-чемпионкой мира-2017 в эстафетной гонке Анастасией Меркушиной. 

Настя сфотографировалась со своим любимым белым псом Дэном в доме у камина и во время тренировки - вместе с мамой-тренером вице-чемпионкой мира-2003 в эстафете Ириной Меркушиной и младшей сестрой Александрой, которая также занимается биатлоном.

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В воскресенье вечером, 26 февраля, Анастасия вместе с командой отправилась в Пхенчхан, в Южную Корею, где со 2 по 5 марта пройдет седьмой этап Кубка мира.

Фото Владимир БИЛОВУС

Алена РОМАНОВА, специально для Sport.ua

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 27.02.2017 15:28
    +5
    так вот эта белая собачка, на фарт))))
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    ser_nat
      ser_nat, 27.02.2017 15:47
    +3
    У немок фотосессия получше была)))
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