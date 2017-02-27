Шемпп пропустит этап Кубка мира в Пхенчхане

Лидер сборной Германии по биатлону Симон Шемпп пропустит седьмой этап кубка мира в корейском Пхенчхане из-за болезни.
Заявка сборной Германии на южнокорейский этап выглядит так:
мужчины: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Реес
женщины: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Надин Хорхлер.
Этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.
Источник — Sport.ua
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