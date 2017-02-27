Шемпп пропустит этап Кубка мира в Пхенчхане

Про "суперфутбол" можно только в одном плане тут сказать: достаточно много было у Шахте...

... потратила... - (в смысле) на покупку игроков.

Достаточно боевая игра. Было бы в чемпионате таких побольше - может и в Лиге Чемпионов Шахтер с Д...