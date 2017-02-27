ЮЧМ 2017. Украина – пятая в женской эстафете

Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті у дівчат на юніорському чемпіонаті світу в Осрблі.

Початок гонки склався для нашої команди непогано: Любов Кіпяченкова, що зазнавала на цьому чемпіонаті проблеми зі стрільбою, в естафеті на рубежі спрацювала чудово, обійшовшись без запасних патронів. І навіть недолік швидкості нашого стартера не відкинула команду занадто далеко: Україна після першого етапу йшла сьомою, всього за півхвилини від лідерів.

Другий етап був найбільш хвилюючим для українських тренерів і вболівальників, і ці хвилювання, на жаль, виправдалися: Оксана Коваленко п'ять разів зверталася по допомогу до запасних патронів, а в чистому ході основним суперницям програвала досить багато, і перед останнім етапом команда відставала вже на дві з половиною хвилини, займаючи 11-е місце.

Від нашого фінішера Христини Дмитренко потрібно було спортивне диво. І вона його майже зробила, пройшовши свій етап швидше за всіх суперниць і з абсолютно чистою стрільбою. Але все, що вдалося Христині - дотягнутися до п'ятої позиції.

А перемогла російська команда, навіть незважаючи на штрафне коло на другому етапі у Анастасії Гореєвої, вона випередила норвезьких дівчат на 18 секунд і більш ніж на хвилину команду Італії.

Завтра юніорський чемпіонат світу завершиться естафетами у юніорів та юніорок.

Естафета. Дівчата

1. Росія (1+7) 59:43.2

2. Норвегія (0+4) +18.3

3. Італія (1+4) +1:04.8

4. Фінляндія (1+5) +1:40.7

5. Україна (0+5) +2:13.3

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