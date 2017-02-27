ЮЧМ 2017. Стартовые составы эстафет у юниоров

28-го февраля в словацком Осрбли состоятся две эстафетные гонки у юниоров и юниорок в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.
Эстафета. Юниоры (12:00)
5-1. Виталий Труш
5-2. Тарас Лесюк
5-3. Назарий Цебринский
5-4. Антон Дудченко
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Эстафета. Юниорки (15:00)
5-1. Валерия Дмитренко
5-2. Марьяна Брыкайло
5-3. Анна Кривонос
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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