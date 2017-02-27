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ЮЧМ 2017. Стартовые составы эстафет у юниоров

Гонки пройдут во вторник в 12:00 и в 15:00 по киевскому времени

  • 27.02.2017 20:51
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biathlon.com.ua. Виталий Труш
© biathlon.com.ua. Виталий Труш

28-го февраля в словацком Осрбли состоятся две эстафетные гонки у юниоров и юниорок в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону.

Эстафета. Юниоры (12:00)

5-1.  Виталий Труш
5-2.  Тарас Лесюк
5-3.  Назарий Цебринский
5-4.  Антон Дудченко

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Эстафета. Юниорки (15:00)

5-1.  Валерия Дмитренко
5-2.  Марьяна Брыкайло
5-3.  Анна Кривонос

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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