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Биатлониста Бьорндалена обокрали по пути на этап Кубка мира

Спортсмен летел в Южную Корею из Мюнхена через Хельсинки

  • 28.02.2017 07:57
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biathlon.com.ua. Уле-Эйнар Бьорндален
© biathlon.com.ua. Уле-Эйнар Бьорндален

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален был обворован по пути на седьмой этап Кубка мира, по биатлону, который состоится в южнокорейском Пхенчхане.

Спортсмен летел в Корею из Мюнхена через Хельсинки, где и обнаружил пропажу при посадке в самолет.

«Были украдены мои новые лыжные очки, налобный фонарик, беспроводной динамик, а также лазерный аппарат для лечебных процедур», – приводит список потерь Бьорндален.

«Вор – тот, кто будет прогуливаться в хороших лыжных очках, с хорошей подсветкой и, возможно, с хорошей музыкой», – пошутил Бьорндален по поводу инцидента.

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