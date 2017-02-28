Биатлониста Бьорндалена обокрали по пути на этап Кубка мира

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален был обворован по пути на седьмой этап Кубка мира, по биатлону, который состоится в южнокорейском Пхенчхане.

Спортсмен летел в Корею из Мюнхена через Хельсинки, где и обнаружил пропажу при посадке в самолет.

«Были украдены мои новые лыжные очки, налобный фонарик, беспроводной динамик, а также лазерный аппарат для лечебных процедур», – приводит список потерь Бьорндален.

«Вор – тот, кто будет прогуливаться в хороших лыжных очках, с хорошей подсветкой и, возможно, с хорошей музыкой», – пошутил Бьорндален по поводу инцидента.