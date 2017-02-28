ЮЧМ 2017. Результаты эстафеты у юниоров

В последний день юниорского чемпионата мира в Осрбли эстафетная команда наших юниоров претендовала на медаль, нов итоге вынуждена была довольствоваться местом в шестерке лучших.



Старт гонки для наших ребят сложился как нельзя лучше. Виталий Труш, пусть и с тремя дополнительными патронами, свой этап прошел уверенно и закончил его вторым – уступив лишь одному из фаворитов этого чемпионата казаху Роману Еремину. Впрочем, достойного продолжения у сборной Казахстана нет, и в итоге она заняла последнее, 16-е место. В то же время «застрелились» и откатились на две минуты и больше довольно сильные соперники в лице команд Норвегии, Австрии, Франции.



Украинцы же и на втором этапе продолжили оставаться в когорте лидеров – постарался Тарас Лесюк. Свой этап он прошел всего с одним промахом, и хотя и пропустил вперед российскую команду, но остался вторым. Причем перевес над «безмедальным» четвертым местом составлял уже почти минуту.



Но растаял этот гандикап уже в лежке третьего этапа, когда неудача подстерегла Назара Цебринского. Наш спортсмен не справился со стрельбой, заработал круг штрафа и откатился сразу на пятую позицию. Хотя стоит отдать должное Назару – он боролся, к передаче эстафеты поднялся на четвертое место, отставая от идущих третьими немцев всего на 9 секунд.



Но впереди Антона Дудченко, ставшего сегодня финишером украинской команды, шли Кирилл Стрельцов, Сидре Петтерсен, Давид Цобель – звезды по меркам нынешнего юниорского биатлона. А у самого Антона сегодня получился не лучший старт, прежде всего в лыжном ходе. И, неплохо отстрелявшись, всего с одним запасным патроном, Дудченко не только не включился в борьбу за медали, но и уступил свою четвертую позицию, финишировав шестым.



Победила в эстафете российская команда, обошедшаяся без грубых провалов на протяжении всей гонки. Вторыми стали совершившие грандиозный камбэк после неудачи на первом этапе норвежцы, третьими – сборная Германии.

Эстафета. Юниоры



1. Россия (0+7) 1:17:27.8

2. Норвегия (1+12) +53.9

3. Германия (1+16) +1:39.3

4. Чехия (3+12) +1:54.4

5. Финляндия (0+7) +1:54.5

6. Украина (1+10) +2:36.0