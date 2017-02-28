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ЮЧМ 2017. Результаты эстафеты у юниоров

Неудачным для украинцев стал третий этап

  • 28.02.2017 14:14
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biathlon.com.ua. Виталий Труш
© biathlon.com.ua. Виталий Труш

В последний день юниорского чемпионата мира в Осрбли эстафетная команда наших юниоров претендовала на медаль, нов  итоге вынуждена была довольствоваться местом в шестерке лучших.

Старт гонки для наших ребят сложился как нельзя лучше. Виталий Труш, пусть и с тремя дополнительными патронами, свой этап прошел уверенно и закончил его вторым – уступив лишь одному из фаворитов этого чемпионата казаху Роману Еремину. Впрочем, достойного продолжения у сборной Казахстана нет, и в итоге она заняла последнее, 16-е  место. В то же время «застрелились» и откатились на две минуты и больше довольно сильные соперники в лице команд Норвегии, Австрии, Франции.

Украинцы же и на втором этапе продолжили оставаться в когорте лидеров – постарался Тарас Лесюк. Свой этап он прошел всего с одним промахом, и хотя и пропустил вперед российскую команду, но остался вторым. Причем перевес над «безмедальным» четвертым местом составлял уже почти минуту.

Но растаял этот гандикап уже в лежке третьего этапа, когда неудача подстерегла Назара Цебринского. Наш спортсмен не справился со стрельбой, заработал круг штрафа и откатился сразу на пятую позицию. Хотя стоит отдать должное Назару – он боролся, к передаче эстафеты поднялся на четвертое место, отставая от идущих третьими немцев всего на 9 секунд.

Но впереди Антона Дудченко, ставшего сегодня финишером украинской команды, шли Кирилл Стрельцов, Сидре Петтерсен, Давид Цобель – звезды по меркам нынешнего юниорского биатлона. А у самого Антона сегодня получился не лучший старт, прежде всего в лыжном ходе. И, неплохо отстрелявшись, всего с одним запасным патроном, Дудченко не только не включился в борьбу за медали, но и уступил свою четвертую позицию, финишировав шестым.

Победила в эстафете российская команда, обошедшаяся без грубых провалов на протяжении всей гонки. Вторыми стали совершившие грандиозный камбэк после неудачи на первом этапе норвежцы, третьими – сборная Германии.

Эстафета. Юниоры

1. Россия Россия (0+7) 1:17:27.8
2. Норвегия Норвегия (1+12) +53.9
3. Германия Германия (1+16) +1:39.3
4. Чехия Чехия (3+12) +1:54.4
5. Финляндия Финляндия (0+7) +1:54.5
6. Украина Украина (1+10) +2:36.0

Источник — Федерация биатлона Украины

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