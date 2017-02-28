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ЮЧМ 2017. Результаты эстафеты у юниорок

Украинки финишировали лишь на девятом месте

  • 28.02.2017 16:25
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biathlon.com.ua. Анна Кривонос
© biathlon.com.ua. Анна Кривонос

В последний день зимы завершился и юниорский чемпионат мира по биатлону в словацком Осрбли. К сожалению, закончить турнир мажорным аккордом нашей команде не удалось: в эстафете юниорок Украина финишировала лишь на девятом месте.

Шансы на борьбу за медали были утрачены уже на первом этапе, когда Валерия Дмитренко не справилась со стрельбой стоя и после штрафного круга пришла к передаче эстафеты 13-й. Справедливости ради отметим, что, как ни парадоксально, не стрельба стала причиной двухминутного отставания ошибались все сборные виду сложных погодных условий, и один штрафной круг был далеко не худшим исходом. Главное, чего не доставало сегодня Валерии скорости: лидеру по чистому ходу на своем этапе она уступила минуту и 40 секунд!

Впоследствии Марьяна Брыкайло и Анна Кривонос пытались исправить ситуацию, но отставание от лидеров росло, а подъем по позициям происходил медленно. Финишную черту Аня пресекла девятой, в минуте позади финишировавашей на восьмом месте сборной Казахстана. Призовую же тройку составили команды, которые несколькими часами ранее были на пьедестале почета у юниоров: изменился лишь порядок - Норвегия, Германия, Россия.

Завершив юниорский чемпионат мира с одной серебряной медалью, украинская сборная показала худший результат юниорских мировых первенств с сезона 2009/2010.

Перерыв в биатлонных стартах будет недолгим: уже в четверг пройдет первая гонка на предолимпийской неделе в Пхенчхане в рамках седьмого этапа Кубка мира женщины продолжат борьбу в общем зачете в спринте.

Эстафета. Юниорки

1. Норвегия Норвегия (0+8) 56:18.4
2. Германия Германия (1+9) +16.5
3. Россия Россия (1+8) +26.1
4. Австрия Австрия (0+7) +48.8
5. Франция Франция (3+11) +1:18.5
6. Беларусь Беларусь (1+12) +1:40.4
...
9. Украина Украина (1+6) +3:45.9

Источник — Федерация биатлона Украины

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