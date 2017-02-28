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Ирина ВАРВИНЕЦ: «Конкуренция в сборной – это здорово»

Украинская биатлонистка – о чемпионате мира в Хохфильцене, конкуренции и вечеринке президента ФБУ

  • 28.02.2017 16:51
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Метки
fbu.ua
© fbu.ua

За несколько часов до отъезда в Пхенхчан на 7-й кубковый этап вице-чемпионка мира-2017 в эстафете Ирина Варвинец дала эксклюзивное интервью Sport.ua.

Ирина, как вам бежалось на первом этапе эстафеты на чемпионате мира?
— Бежалось не просто, в Хохфильцене достаточно тяжелая трасса, отдыхать совсем негде, но чувствовала я себе намного лучше, чем в начале сезона, поэтому могла бороться.

Все знают вас, как очень хорошего стрелка, во всех трех эстафетных гонках сезона на Кубке мира у вас были нули. На чемпионате мира на стойке вы допустили 1 промах, указывалась причина, замерзли руки, это так?
— Да, у меня очень сильно замерзли руки, я не чувствовала спусковой крючок.

— Большинство биатлонистов утверждает, что в перчатках не могут замерзнуть руки, только, если туда попадет вода.
— В тот день было очень сыро, шел мокрый снег, неприятная погода, возможно, влага попала внутрь.

— Возникали ли у вас мысли на следующий сезон попробовать себя на другом этапе в эстафете или вам нравится первый этап?
— Если честно, мне нравится первый этап. Ты стартуешь, это такой более контактный этап, чем второй, третий. Я привыкла к нему.

— За межсезонье в команде начнется настоящая борьба за попадание в олимпийскую сборную. Как вы нацелены на следующий олимпийский сезон: бороться, утверждаться в эстафетной основе, возможно, есть приоритеты по личным подиумам?
— Конечно, я буду стараться, работать. У меня есть желание повысить результаты. Надеюсь, в следующем сезоне у меня не будет таких проблем, и со здоровьем, и с подготовкой, ничего не будет смазано. Хочется добиваться вершин, как в личных гонках, так и в эстафетах.

— По итогам следующего сезона куда хотелось попасть: в топ-30, в топ-15?
— Пока об этом не думала, не знаю. Сначала надо закончить этот сезон, а потом уже планировать следующий.

— Недавно у президента Федерации Владимира Михайловича Брынзака был юбилей, на праздновании присутствовала команда и тренеры, социальные сети пестрят фотоснимками, на которых все девушки сборной в красивых нарядах, с прическами, макияжем. Как вам принимать участие в таком мероприятии?
— Все прошло просто замечательно. Было очень весело, интересно. Мы не часто ходим на такие мероприятия, в основном, кроссовки, спортивная форма, комбинезон – вот наша традиционная одежда. А здесь мы были в платьях на каблуках, для нас это было приятно. Очень много положительных эмоций от этой встречи.

— Кто для вас в команде является другом?
— У нас каждая из девочек в команде особенная. Я со всеми хорошо общаюсь, но можно сказать, что Валя Семеренко для меня является другом.

— Вита Семеренко, сестра Вали, возвращается в команду, конкуренция будет подрастать, как вы к этому относитесь?
— Конкуренция – это здорово! Пусть Вита возвращается, я буду только рада.

— Как вы нацелены на южнокорейский этап? Какие цели ставите перед собой?
— Честно, пока не знаю. Но хочется уже показывать свой результат, то, что я могу сделать. Надеюсь, что моя физическая форма это позволит.

— Какие гонки вам нравится бегать больше всего: спринты, индивидуалки, эстафеты?
— Больше всего мне нравятся контактные гонки: масс-старты, эстафеты, пасьюты. А вот индивидуальная гонка – это самая нелюбимая для меня.

— То есть у вас по принципу Сергея Семенова – индивидуальная гонка получается, но вы не любите ее бегать?
— Да, именно! Она у меня получается, но бегать я ее не люблю. Она утомительная и немного скучная для меня.

— Как вас встретили в родном городе, в Чернигове, куда вы вернулись с первой своей наградой на чемпионате мира? И как вы провели эту неделю без биатлона?
— Встретили, как всегда, очень здорово, тепло. Болельщики, телевидение – все понравилось. Родители очень счастливы, рады за меня. Эти 7 дней очень быстро пролетели, я даже не поняла, отдохнула я или нет, или еще больше устала. Но совсем без биатлона не получилось. Отдыхала я только первые 2 дня. Потом были и пробежки, и тренировки на лыжах.

— Часто спортсмены держат диету, не употребляют сладкое, как например, Настя Меркушина. Есть ли что-то такое из блюд, от чего вы отказываетесь в пользу спорта?
— Нет, ничего такого нет. Мама у меня очень вкусно готовит, я не от чего не отказываюсь. Да, в Европе не готовят борщ, блинчики, вареники, но это не то, о чем бы я сказала «ах». Больше всего я люблю творожные запеканки.

Алена РОМАНОВА, специально для Sport.ua

Источник — Sport.ua

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