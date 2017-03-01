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САНИТРА: «Сезон был хорошим, но остался осадок после чемпионата мира»

Тренер сборной Украины подвел промежуточные итоги сезона

  • 01.03.2017 11:32
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Sport.ua. Юрай Санитра
© Sport.ua. Юрай Санитра

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра подвел промежуточные итоги первого года своей работы в команде.

«Сезон был очень хорошим. Я доволен результатами. Думаю, что наши болельщики и федерация видят, что ребята сделали шаг вперед.

Остался осадок после чемпионата мира. Мы были близки к большому успеху в индивидуальной гонке. Сердце еще болит по этому поводу, но надо готовиться дальше, думать об олимпийском сезоне.

Я пришел в команду в мае и за десять месяцев еще не успел сделать все, что хотелось. Сейчас некоторые моменты я уже сделал бы по-другому.

Эстафета на чемпионате мира не показала все на что была способна команда в этом сезоне. У нас сильная команда. Три спортсмена, имена которых все знают, показали, что могут бежать с самыми сильными биатлонистами мира. Нам надо приготовить еще четвертого спортсмена, чтобы мы могли бороться за подиум в условиях высокой конкуренции в мужском биатлоне.

Перед нынешним сезоном я сказал, что нельзя с такими спортсменами как Семенов, Пидручный, Прима занимать те места в эстафете, которые были в прошлом году – 10-12 позиции. Летом мы много работали над эстафетой и еще будем продолжать эту работу.

Когда я пришел в команду, то хотел дать большую возможность проявить себя ребятам из команды «Б» Артему Тищенко, Руслану Ткаленко, но в этом году они не были готовы так, как хотелось бы, чтобы пробовать их на гонках Кубка мира. Эта проблема стала особенно чувствительной перед и на чемпионате мира, когда выпали Артем Прима и Виталий Кильчицкий», – сказал Санитра.

Источник — Xsport

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