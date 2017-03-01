Елена Пидгрушная стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

За підсумками спортивного лютого Національний олімпійський комітет визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця. Її першого тренера Олега Бунта та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами лютого.
Високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.
В жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу продемонструвавши свою високу майстерність та професіоналізм, неймовірну жагу до перемоги. Досвідчений лідер збірної разом з подругами по команді: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною здобула срібну медаль чемпіонату світу.
Відзначимо, що для Олени Підгрушної це вже сьоме високе визнання НОК.
Лідерами в цьому рейтингу НОК залишаються фехтувальниця Ольга Харлан – дев'ять нагород, та гімнаст Олег Вернєяв, який вже вісім разів визнавався найкращим спортсменом місяця в Україні.
Источник — НОК Украины
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