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Елена Пидгрушная стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Биатлонистка выигрывает это звание в седьмой раз

  • 01.03.2017 14:44
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Sport.ua, Елена Пидгрушная
© Sport.ua, Елена Пидгрушная

За підсумками спортивного лютого Національний олімпійський комітет визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця. Її першого тренера Олега Бунта та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця названо найкращими тренерами лютого.

Високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.

В жіночій естафеті Олена блискуче провела гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, у напруженій боротьбі з найсильнішими біатлоністками світу продемонструвавши свою високу майстерність та професіоналізм, неймовірну жагу до перемоги. Досвідчений лідер збірної разом з подругами по команді: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Анастасією Меркушиною здобула срібну медаль чемпіонату світу.

Відзначимо, що для Олени Підгрушної це вже сьоме високе визнання НОК.

Лідерами в цьому рейтингу НОК залишаються фехтувальниця Ольга Харлан – дев'ять нагород, та гімнаст Олег Вернєяв, який вже вісім разів визнавався найкращим спортсменом місяця в Україні.

Источник — НОК Украины

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