Елена Пидгрушная стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Хрен его знает. Но то, что жизнь у нее не особо заладилась в США - даже не обсуждается. Сына депо...

"Русские соврали..." для угрофінських дикунів брехати - це як дихати!

Я про це написав в 1 коментарі, просто случайно зайшов з фейсбука.Значить він їм був потрібен, не...

А по поводу того, что его куда-то там не пустили в другой клуб-это домыслы..нормальное предложени...