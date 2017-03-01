Биатлон. Стартовые составы гонок четверга

Завтра, 2 березня, в корейському Южная Корея Пхенчхані відбудеться спринтерська гонка у жінок в рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону.
Спринт. Жінки (13:15)
Через велику різницю в часі стартові листи очікуються не раніше завтрашнього ранку.
Повний стартовий лист буде тут (pdf)
А в фінському Контіолахті відбудуться дві індивідуальні гонки в рамках сьомого етапу кубку IBU.
Індивідуальна. Чоловіки (11:00)
13. Денис Насико
36. Руслан Ткаленко
48. Андрій Доценко
57. Артем Тищенко
75. Максим Івко
Повний стартовий лист тут (pdf)
Індивідуальна. Жінки (14:30)
17. Юлія Бригинець
26. Яна Бондар
53. Юлія Журавок
60. Надія Бєлкіна
62. Марія Кручова
Повний стартовий лист тут (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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