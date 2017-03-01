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Биатлон. Стартовые составы гонок четверга

В корейском Пхенчхане состоится спринтерская гонка у женщин

  • 01.03.2017 20:34
  • 754 просмотров
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biathlon.com.ua. Юлия Бригинец
© biathlon.com.ua. Юлия Бригинец

Завтра, 2 березня, в корейському Южная Корея Пхенчхані відбудеться спринтерська гонка у жінок в рамках сьомого етапу Кубку світу з біатлону.

Спринт. Жінки (13:15)

Через велику різницю в часі стартові листи очікуються не раніше завтрашнього ранку.

Повний стартовий лист буде тут (pdf)

А в фінському Контіолахті відбудуться дві індивідуальні гонки в рамках сьомого етапу кубку IBU.

Індивідуальна. Чоловіки (11:00)

13.  Денис Насико
36.  Руслан Ткаленко
48.  Андрій Доценко
57.  Артем Тищенко
75.  Максим Івко

Повний стартовий лист тут (pdf)

Індивідуальна. Жінки (14:30)

17.  Юлія Бригинець
26.  Яна Бондар
53.  Юлія Журавок
60.  Надія Бєлкіна
62.  Марія Кручова

Повний стартовий лист тут (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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