Биатлон. Стартовые составы гонок четверга

чтобы еще в Черкассах газон убить, как в Смуах? у нас ведь тоже играет команда , а матчи раз в н...

Що ти розумієш, у них просто така тактика була, свіжийМіля виходить в 2-й половиніМатчу і розрива...

Так он даже в Тосно в основной состав не попадает.

Эх, Миля!) Шо ты там говорил про состав Динамо?

Как же так?