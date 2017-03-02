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Пхенчхан. Семеренко и Абрамова выступят в спринте

Стартовый состав спринтерской гонки на этапе Кубка мира

  • 02.03.2017 10:37
  • 433 просмотров
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Стал изестен состав женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

Спринт. Женщины (13:15)

 4.  Юлия Джима
19.  Елена Пидгрушная
21.  Анастасия Меркушина
40.  Ирина Варвинец
53.  Валя Семеренко
95.  Ольга Абрамова

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки!

Источник — Sport.ua

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