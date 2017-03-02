Пхенчхан. Семеренко и Абрамова выступят в спринте

Стал изестен состав женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.
Спринт. Женщины (13:15)
4. Юлия Джима
19. Елена Пидгрушная
21. Анастасия Меркушина
40. Ирина Варвинец
53. Валя Семеренко
95. Ольга Абрамова
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Источник — Sport.ua
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