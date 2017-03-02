Контиолахти. Моравец выигрывает индивидуальную гонку на Кубке IBU

В финском Контиолахти стартовал период большого биатлона. В связи с переносом этапа Кубка мира из Тюмени, здесь две недели подряд проходят крупные международные старты. Первыми проверку текущего состояния трассы проводят спортсмены, участвующие в седьмом этапе Кубка IBU, которые сегодня определяют сильнейших в индивидуальных гонках.
Учитывая далекий перелет до Пхенчхана, где сегодня стартует Кубок мира, многие завсегдатаи соревнований сильнейших решили провести две недели в Финляндии. Как раз такие спортсмены и разобрали сегодня места на подиуме в индивидуальной гонке у мужчин. Трио Онджей Моравец, Алексей Волков, Даниэль Мезотич идеально прошли все четыре огневых рубежа, а победил чех за счет намного более высокой скорости на дистанции.
Лучшие украинские биатлонисты сейчас находятся в Корее, а в Контиолахти наиболее высокий результат показал Руслан Ткаленко, как это уже стало привычным для соревнований Кубка IBU текущего сезона. С четырьмя минутами штрафа Руслан финишировал 21-м.
Кубковые очки набрали также еще трое наших ребят: Андрей Доценко, промахнувшись трижды, ногами отыграл минуту разницы с Артемом Тищенко и финишировал 28-м - сразу перед своим партнером по сборной. Максим Ивко свой первый старт в Кубке IBU этого сезона закончил на 38-й позиции, а Денис Насыко занял 51-е место в итоговом протоколе.
Индивидуальная. Мужчины
1. Онджей Моравец (0+0+0+0) 49:12.9
2. Алексей Волков (0+0+0+0) +46.7
3. Даниэль Мезотич (0+0+0+0) +52.5
...
21. Руслан Ткаленко (0+1+0+3) +5:59.4
28. Андрей Доценко (0+2+0+1) +6:48.8
29. Артем Тищенко (0+2+0+0) +6:51.6
38. Максим Ивко (2+1+2+0) +9:09.0
51. Денис Насыко (2+2+2+0) +11:01.5
Источник — Федерация биатлона Украины
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