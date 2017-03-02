Дальмайер продолжает побеждать, Джима в «цветах»

В корейском Пхенчхане завершилась женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.
Спринт. Женщины
1. Лаура Далмайер (0+0) 20:43.7
2. Тирил Экхоф (0+0) +8.4
3. Анаис Шевалье (0+0) +41.6
...
6. Юлия Джима (0+0) +1:01.0
31. Анастасия Меркушина (0+1) +1:55.1
44. Ирина Варвинец (0+1) +2:20.6
60. Валя Семеренко (1+1) +2:53.3
69. Ольга Абрамова (0+2) +3:15.6
Источник — Федерация биатлона Украины
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Падение Ольги Абрамовой.
Победа Дальмаер.
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