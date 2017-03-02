Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пидгрушная не вышла на старт спринта в Пхенчхане из-за температуры

Тренерский штаб сборной принял решение поберечь украинскую биатлонистку

  • 02.03.2017 18:22
  • 209 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Елена Пидгрушная
© biathlon.com.ua. Елена Пидгрушная

Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная не вышла на старт спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, который находится в Корее вместе с командой.

По словам Брынзака, у Пидгрушной утром в день гонки поднялась температура и было принято решение не стартовать, чтобы лучше подготовиться к эстафете, которая пройдет в Пхенчхане 5 марта.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.