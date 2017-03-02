Пидгрушная не вышла на старт спринта в Пхенчхане из-за температуры

Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная не вышла на старт спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, который находится в Корее вместе с командой.

По словам Брынзака, у Пидгрушной утром в день гонки поднялась температура и было принято решение не стартовать, чтобы лучше подготовиться к эстафете, которая пройдет в Пхенчхане 5 марта.