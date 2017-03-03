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Пхенчхан 2017. Стартовые составы мужской спринтерской гонки

Пять украинцев выйдет на старт

  • 03.03.2017 09:36
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3 марта в корейском Пхенчхане состоится спринтерская гонка у мужчин в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.

Отметим, что по информации прошлых дней, гонку пропустят: Симон Шемпп (3), Йоханнес Тингнес Бё (4), Эмиль Свендсен (9), Онджей Моравец (12), Ларс Хельге Биркланд (27), Фредрик Линдстрем (28), Даниэль Мезотич (32), Тарьей Бё (48).

Спринт. Мужчины (12:00)

4. Владимир Семаков
40. Сергей Семенов
41. Дмитрий Пидручный
59. Артем Прима
86. Александр Жирный

Источник — Федерация биатлона Украины

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