Пхенчхан. Джулиан Эберхард выигрывает спринт, Прима - 10-й

В корейском Пхенчхане завершилась мужская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.
Спринт. Мужчины
1. Джулиан Эберхард (0+0) 23:11.1
2. Лоуэлл Бэйли (0+0) +40.7
3. Мартен Фуркад (1+1) +45.4
...
10. Артем Прима (0+0) +1:07.7
16. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:21.6
25. Сергей Семенов (0+1) +1:34.7
54. Владимир Семаков (0+2) +2:20.5
58. Александр Жирный (2+1) +2:34.4
Источник — Sport.ua
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