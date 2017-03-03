Антон ШИПУЛИН: «Подло забирать у болельщиков ЧМ-2021»

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что подло было лишать российских болельщиков чемпионата мира по биатлону 2021 года.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в России, но СБР на это не пошел. В четверг IBU подтвердил, что решение лишить Тюмень чемпионата мира вступило в силу.

«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло», - сказал Шипулин.