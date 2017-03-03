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Антон ШИПУЛИН: «Подло забирать у болельщиков ЧМ-2021»

Российский биатлонист прокомментировал запрет IBU на проведение соревнований в Тюмени

  • 03.03.2017 16:49
  • 412 просмотров
  • 6 комментария
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biathlon.com.ua. Антон Шипулин
© biathlon.com.ua. Антон Шипулин

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что подло было лишать российских болельщиков чемпионата мира по биатлону 2021 года.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в России, но СБР на это не пошел. В четверг IBU подтвердил, что решение лишить Тюмень чемпионата мира вступило в силу.

«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло», - сказал Шипулин.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 03.03.2017 17:06
    +4
    Не вижу проблемы для запоребриковых болельщиков. Боярышник же не забрали, а это для них самое главное.
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    vladpolt
      vladpolt, 03.03.2017 17:17
    +8
    Кто бы уж про подлость говорил, но только не Россия.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 17:18
    +8
    А жрати ДОПІНГ не ПОДЛО по відношенню до інших спортсменів? Роблячи з спортивних змагань наркоСтарти.
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    Jeck
      Jeck, 03.03.2017 17:26
    +10
    Чекаю таку ж новину про ЧМ-2018
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    Alperovich2017
    online
      Alperovich2017, 03.03.2017 17:28
    -6
    Ну для нашей сборной это например не фонтан, т.к. россияне представляли нехилый соцпакет, в частности - беслатные авиачартеры ну и т.д.
    Я понимаю патриотический угар, но какать себе в штаны - это черезчур.
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    GR-65
    online
      GR-65, 03.03.2017 17:34
    0
    Надо полностью изолировать Мордор.
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