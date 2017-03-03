Артем ПРИМА: «После болезни потерял форму, сейчас тяжело бежать»

Украинский биатлонист Артем Прима после спринтерской гонки в Пхенчхане рассказал, что надеется показывать еще лучше результаты.
- Артем, главный вопрос по сегодняшней гонке – это последний круг.С двумя нулями ты мог завоевать первую личную медаль, но видно было, что сил не хватило. В чем причина?
- Плохо, что потерял форму после болезни, сейчас тяжело бежать. Хотя лыжи сегодня ехали хорошо. Так что это последствие болезни, надеюсь дальше будет лучше! У многих сегодня были проблемы со стрельбой.
- Тебе удалось избежать порывов ветра?
- Да, задувало сильно на стрельбище, но мне, наверное, все же повезло с ветром чуть больше, он был такой, как и на пристрелке. Артем Прима в сегодняшнем спринте на этапе кубка мира в корейском Пхенчанге занял десятое место. Лучшим результатом сезона украинского биатлониста было девятое место в гонке преследования на этапе в Оберхофе.
Источник — Подробности
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.