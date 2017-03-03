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Артем ПРИМА: «После болезни потерял форму, сейчас тяжело бежать»

Украинский биатлонист подвел итоги спринтерской гонки в Пхенчхане

  • 03.03.2017 18:40
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  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Артем Прима
© biathlon.com.ua. Артем Прима

Украинский биатлонист Артем Прима после спринтерской гонки в Пхенчхане рассказал, что надеется показывать еще лучше результаты.

- Артем, главный вопрос по сегодняшней гонке – это последний круг.С двумя нулями ты мог завоевать первую личную медаль, но видно было, что сил не хватило. В чем причина?
- Плохо, что потерял форму после болезни, сейчас тяжело бежать. Хотя лыжи сегодня ехали хорошо. Так что это последствие болезни, надеюсь дальше будет лучше! У многих сегодня были проблемы со стрельбой.

- Тебе удалось избежать порывов ветра?
- Да, задувало сильно на стрельбище, но мне, наверное, все же повезло с ветром чуть больше, он был такой, как и на пристрелке. Артем Прима в сегодняшнем спринте на этапе кубка мира в корейском Пхенчанге занял десятое место. Лучшим результатом сезона украинского биатлониста было девятое место в гонке преследования на этапе в Оберхофе.

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Комментарии
    Mike
    online
      Mike, 03.03.2017 19:09
    0
    как всегда, новость скопировали, посмотреть забыли.. между прямой речью и результатом, отделить бы..
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