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Пхенчхан. Стартовые составы субботних гонок

Завтра в Пхенчхане состоятся две гонки преследования

  • 03.03.2017 20:39
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Пхенчхан. Стартовые составы субботних гонок

Завтра, 4 марта, в корейском Пхенчхане состоятся две гонки преследования в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.

Преследование. Женщины (11:45)

6. Юлия Джима +1:01
31. Анастасия Меркушина +1:55
44. Ирина Варвинец +2:21

Преследование. Мужчины (13:30)

10. Артем Прима +1:08
16. Дмитрий Пидручный +1:22
25. Сергей Семенов +1:35
54. Владимир Семаков +2:21
58. Александр Жирный +2:34

А в финском Контиолахти состоятся две спринтерские гонки в рамках седьмого этапа кубка IBU.

Спринт. Мужчины (10:00)

4. Артем Тищенко
28. Андрей Доценко
54. Руслан Ткаленко
68. Максим Ивко
82. Денис Насыко

Спринт. Женщины (13:00)

24. Юлия Журавок
33. Яна Бондарь
46. Надежда Белкина
54. Мария Кручова
71. Юлия Бригинец

Источник — Федерация биатлона Украины

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