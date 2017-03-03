Пхенчхан. Стартовые составы субботних гонок

Завтра, 4 марта, в корейском Пхенчхане состоятся две гонки преследования в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону.
Преследование. Женщины (11:45)
6. Юлия Джима +1:01
31. Анастасия Меркушина +1:55
44. Ирина Варвинец +2:21
Преследование. Мужчины (13:30)
10. Артем Прима +1:08
16. Дмитрий Пидручный +1:22
25. Сергей Семенов +1:35
54. Владимир Семаков +2:21
58. Александр Жирный +2:34
А в финском Контиолахти состоятся две спринтерские гонки в рамках седьмого этапа кубка IBU.
Спринт. Мужчины (10:00)
4. Артем Тищенко
28. Андрей Доценко
54. Руслан Ткаленко
68. Максим Ивко
82. Денис Насыко
Спринт. Женщины (13:00)
24. Юлия Журавок
33. Яна Бондарь
46. Надежда Белкина
54. Мария Кручова
71. Юлия Бригинец
Источник — Федерация биатлона Украины
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