Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Трасса в Пхенчхане подготовлена ужасно»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от спринтерской гонки в Пхенчхане.

- Дима, судя по картинке, ты сегодня старался стрелять в быстром темпе. Два промаха это следствие скорости стрельбы?

- Я не делал упор на быструю стрельбу, старался стрелять более уверенно. Но сегодня было тяжелое стрельбище, ветер часто менялся и дуло сильно.

- Место в топ-20 на таком уровне это нормально. Как оценишь олимпийскую трассу?

- С виду она местами как стекло... Трасса подготовлена ужасно. Местами глянец, каша, лед, лед.

- После шумных европейских этапов, наверное, непривычно выступать практически без болельщиков?

- Для себя не замечал разницы при пустых трибунах бежать или заполненных. Но приятно, что даже в далекой Корее были украинские болельщики, я их слышал, спасибо им за поддержку.